COVID-19 m’a presque tué, dit J Balvin | Nouvelles des gens

Washington: Le chanteur colombien J Balvin a récemment révélé qu’il avait participé à « Global Citizen’s Vax Live: The Concert to Reunite the World » car il ne voulait pas voir les autres souffrir du COVID-19 comme il l’a fait.

Selon The Hollywood Reporter, le chanteur de 36 ans avait révélé qu’il avait combattu le COVID-19 l’été dernier. Le chanteur de ‘Mi Gente’ a révélé avant de monter sur scène lors de Vax Live: « J’avais déjà eu un COVID. Cela m’a presque tué. Nous ne voulons pas que les gens ressentent ce que je ressentais. »

Balvin, originaire de Colombie, a déclaré que trop peu de personnes étaient vaccinées là-bas et à travers l’Amérique du Sud.

«Je veux que les gens sachent vraiment qu’ils doivent vacciner pour eux-mêmes, pour les autres, pour le monde», a-t-il souligné.

Le chanteur de «I Like It» a ensuite présenté une performance atmosphérique de «Otra Noche Sin Ti» et «Tu Veneno», entouré de danseurs.

Selon The Hollywood Reporter, Vax Live a répondu au besoin immédiat d’une distribution plus large et plus équitable des vaccins COVID-19 dans le monde entier, et Balvin était l’une des nombreuses grandes stars qui ont rejoint l’émission pour aider à communiquer le message. animé par Selena Gomez et diffusé le 8 mai sur ABC, ABC News Live, CBS, YouTube (en streaming ici) et les stations de radio iHeartMedia.