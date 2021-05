Plus de 1,2 million de nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans la région au cours des sept derniers jours seulement, a déclaré l’agence, les hôpitaux des pays d’Amérique du Sud ressentant particulièrement la tension.

Lors d’un point de presse mercredi, l’OPS mentionné que, à travers les Amériques, près de 80% des unités de soins intensifs hospitaliers (USI) sont actuellement pourvues. Au Chili et au Pérou, ce nombre est de 95%, tandis que, dans certaines régions du Brésil, il existe des listes d’attente pour les lits en USI.

«C’est un signe clair que la transmission est loin d’être contrôlée dans notre région, alors même que des pays comme les États-Unis et le Brésil signalent des réductions de cas», Carissa Etienne, la directrice de l’OPS, a déclaré.

Plus de 140 millions de personnes dans la région ont été entièrement vaccinées contre le coronavirus jusqu’à présent, selon l’organisme de santé de l’ONU. La population des Amériques est un peu moins de 965 millions, et, «Tant que nous n’avons pas suffisamment de vaccins pour protéger tout le monde, nos systèmes de santé et les patients qui en dépendent restent en danger», dit l’agence.

En Amérique du Nord, l’OPS a enregistré des taux d’infection plus élevés au Canada au cours de la semaine dernière qu’aux États-Unis, qui restent le pays le plus touché par la pandémie, avec 33,5 millions de cas confirmés et plus de 597000 décès liés au coronavirus. La situation la plus désastreuse au Canada la semaine dernière s’est produite dans l’est du pays et dans le nord du territoire, où les peuples autochtones constituent la majorité de la population.

Cuba, qui a enregistré plus de 118 100 cas confirmés et 755 décès depuis le début de la pandémie, continue d’être en tête du nombre de nouvelles infections à Covid-19 dans les Caraïbes, selon les données de l’OPS.

En ce qui concerne l’Amérique du Sud, les cas ont augmenté en Guyane et en Bolivie, qui bordent le deuxième pays le plus touché au monde, le Brésil. L’OPS a également déclaré qu’elle s’attendait à « Montées plus raides » des infections en Colombie après les récentes manifestations de masse dans ce pays.

