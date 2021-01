Le système de santé irlandais est soumis à une pression «sévère» alors que les infections au COVID-19 augmentent en raison des fêtes de fin d’année, Taoiseach Micheal Martin.

Seuls 22 lits de soins intensifs étaient disponibles dans toute l’Irlande jeudi en raison de pics d’infections au COVID-19. Près de la moitié des 163 000 cas confirmés du pays ont été signalés au cours de la dernière quinzaine.

Martin a déclaré à Shona Murray d’Euronews que la forte augmentation est due à l’assouplissement qui a succédé à un « verrouillage très sévère » imposé fin octobre.

«Tous les pubs étaient toujours fermés. Mais les hôtels, les restaurants et les pubs gastronomiques étaient ouverts et les services personnels, la coiffure et toute une gamme de services personnels étaient ouverts. Et cela a conduit à un degré significatif de socialisation.

« Mais les deux dernières semaines en particulier ont été témoins d’une augmentation vraiment spectaculaire », a-t-il déclaré.

Le dernier pic est attribué aux festivités de fin d’année et à l’arrivée dans le pays de la variante britannique qui est estimée jusqu’à 70% plus transmissible.

«Nous avons eu un degré d’hospitalisation beaucoup plus élevé que lors de la première vague. Et évidemment avec un impact conséquent sur les lits en USI. Et le ratio n’est pas le même que celui de la première vague, mais il est néanmoins très sévère pour les travailleurs de première ligne et sur nos hôpitaux », a ajouté Martin.

