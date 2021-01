Une expérience de musique live est sur le point de se dérouler au Luxembourg, les organisateurs espérant que les spectacles pourraient aider à préparer le retour des concerts.

Cinq concerts tests avec des mesures sanitaires strictes et des restrictions doivent avoir lieu à l’arène Rockhal en février.

Les événements en direct ont été annulés dans le monde entier depuis le COVID-19[feminine La pandémie s’est installée au début de 2020. Alors que certains artistes ont trouvé des moyens innovants de se produire pour les fans – avec de nombreux concerts en streaming organisés et Les Flaming Lips organisent même des spectacles de « bulle spatiale » le week-end – les sites de nombreux pays restent fermés et l’industrie est en difficulté.

On espère que les spectacles Because Music Matters au Luxembourg, organisés par l’Arena Resilience Alliance (ARA), un groupe de pression mis en place par l’European Arenas Association, pourraient aider à créer un modèle pour ramener les événements en direct.

La capacité sera limitée à 100 personnes par nuit, avec des masques obligatoires et une distanciation sociale stricte appliquée. Les concerts seront assis, avec des fans placés autour d’une scène centrale à 360 °.

Les participants seront testés pour COVID-19 avant l’événement et à nouveau sept jours plus tard.

Chaque soirée mettra en vedette différentes musiques, y compris le piano techno, l’électro-house et le métal.

Olivier Toth, directeur général de Rockhal et co-fondateur de l’ARA, a déclaré que les émissions étaient une « étape importante dans le test des mesures de sécurité que nous pouvons employer pour soutenir nos stratégies de retour aux affaires ».

Le co-fondateur de l’ARA, Robert Fitzpatrick, qui est également directeur général de l’Odyssey Trust, propriétaire du SSE Arena de Belfast, a déclaré qu’il pensait que la collaboration internationale pouvait aider les sites à se remettre des affaires.

«En tant que plate-forme de plaidoyer pour les arènes européennes, l’ARA est fière de fournir à l’industrie l’occasion de se réunir avec les principaux décideurs de l’UE pour se préparer à un retour aux événements en direct, tout en œuvrant pour la protection de la santé et du bien-être de nos communautés et la durabilité de notre industrie, qui sera essentielle à la reprise économique et sociétale des pays à travers l’Europe », a-t-il déclaré.

«Ensemble, nous pouvons bâtir des cadres régionaux et nationaux, avec une collaboration internationale qui nous aidera à reprendre nos activités».

Les spectacles auront lieu du 10 au 14 février et seront organisés en collaboration avec l’autorité nationale d’inspection sanitaire.

L’ARA accueillera également une conférence virtuelle le 18 février sur la manière dont les arènes et les grandes salles à travers l’Europe se préparent à une réouverture sûre et durable.

Outre l’impact de la pandémie, les musiciens britanniques sont désormais confrontés au problème supplémentaire de visas de tournée pour l’Europe après le Brexit.

Plus tôt en janvier, des stars dont Liam Gallagher et Sir Elton John faisaient partie des dizaines d’artistes musicaux qui ont signé une lettre appelant le gouvernement à résoudre le « trou béant où devrait se trouver la libre circulation promise pour les musiciens ».