COVID-19, les vaccins en tête des rapports de cas médicaux les plus lus en 2022

Même trois ans après le début de la pandémie, le COVID-19 est toujours au centre des préoccupations, dominant les rapports de cas médicaux les plus lus pour 2022, allant des effets secondaires inhabituels causés par la maladie elle-même aux rares réactions indésirables aux vaccins.

BMJ Case Reports, une revue scientifique qui se concentre sur la publication de rapports de cas, a fourni à CTVNews.ca une liste des 10 rapports de cas les plus lus au 1er décembre, donnant un aperçu des curiosités et des questions médicales qui intéressaient le plus lecteurs et scientifiques cette année.

Contrairement aux études, qui ont un bassin plus large de participants, les rapports de cas médicaux fournissent une description détaillée de la maladie ou du trouble d’un patient, généralement rare ou qui remet en question notre compréhension actuelle d’un certain problème médical.

Outre les complications du COVID-19 et les effets secondaires des vaccins, les parasites cérébraux et le cyclisme ont fait leur apparition dans le top 10.

Voici un tour d’horizon des études de cas les plus lues des rapports de cas BMJ en 2022 :

COVID-19 CAUSANT LA PÉRICARDITE

Le rapport de cas le plus lu, publié en janvier, portait sur le COVID-19 se présentant chez un patient uniquement par des symptômes cardiovasculaires, sans aucun des symptômes pseudo-grippaux habituels.

Cela a commencé lorsqu’un homme de 56 ans a déclaré avoir ressenti une douleur thoracique soudaine, qui était légère pendant environ une journée avant de s’aggraver progressivement. En plus de la douleur, il y avait une “sensation de malaise” – selon le rapport de cas, il a décrit le côté gauche de sa poitrine sur son cœur comme une sensation étrange, une sensation qui augmentait avec l’effort, allongé à plat et respirant profondément. Cependant, il n’avait ni toux ni fièvre, et aucun autre membre de la famille ne rencontrait de problèmes similaires.

Quelque chose qui a rendu le diagnostic encore plus difficile était qu’il avait des biomarqueurs cardiaques normaux. Sur la base de la douleur thoracique, on lui a diagnostiqué une péricardite, qui est un gonflement du tissu mince qui entoure le cœur. Tout en effectuant de nombreux autres tests, qui n’ont pas permis de trouver une cause, les médecins ont demandé au patient de passer un test PCR, qui s’est révélé positif pour le COVID-19.

Le patient s’est amélioré rapidement avec un traitement par l’aspirine et est sorti dans un état stable après cinq jours avec des instructions pour s’isoler pendant deux semaines. Le rapport de cas a conclu que le COVID-19 devait être la source de la péricardite, puisque toutes les autres causes avaient été exclues. Les auteurs ont noté que bien que le COVID-19 soit connu pour affecter le système cardiovasculaire, il est encore très rare que la maladie se manifeste uniquement par des douleurs thoraciques sans problèmes de rythme cardiaque ou pulmonaire.

ENFANT ATTRAPÉ PAR LE SGB APRÈS UNE INFECTION AU COVID-19

Un cas dans lequel un enfant s’est présenté avec le syndrome rare de Guillain-Barré (SGB) en lien avec un cas de COVID-19, puis s’est lentement rétabli sans traitement pharmaceutique, a constitué le deuxième rapport le plus lu, qui a été publié en mars.

Le SGB est une maladie rare et débilitante dans laquelle le système immunitaire endommage les nerfs, entraînant une faiblesse musculaire et même une paralysie. Elle est généralement associée à une infection antérieure, généralement une infection respiratoire ou gastro-intestinale. Selon le rapport de cas, des patients adultes ont développé un SGB après une infection au COVID-19, mais il y a eu peu de cas documentés chez les enfants.

Dans ce cas, un enfant de neuf ans présentait des difficultés à marcher, des maux de dos et une faiblesse des membres inférieurs. Les médecins l’ont suivi pendant un séjour à l’hôpital, mais se sont concentrés sur la physiothérapie au lieu des traitements médicaux qui pourraient être administrés aux personnes atteintes de cas plus graves de SGB. Il est toujours en convalescence et devrait être suivi l’année prochaine pour voir si toute sa mobilité revient.

GOITRE STABLE PENDANT DES ANNEES PUIS MALADIE GRAVES

COVID-19 est également resté le thème dominant dans le troisième rapport de cas le plus lu, celui-ci se concentrant sur le cas rare d’un effet indésirable grave après avoir reçu la deuxième dose d’un vaccin COVID-19.

Ce rapport de cas, qui a en fait été publié en décembre 2021, a suivi une femme de 71 ans ayant des antécédents de cancer du sein de stade 4 qui s’est présentée avec la maladie de Graves après sa deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech.

La maladie de Graves est un autre trouble lié au système immunitaire – celui-ci entraîne une surproduction d’hormones thyroïdiennes, ce qui peut provoquer une gamme de symptômes, notamment des yeux exorbités, un gonflement autour de la glande thyroïde dans la gorge, une perte de poids, de la fatigue et de l’anxiété, parmi autres.

Cette patiente en particulier avait déjà subi des biopsies liées à l’hyperthyroïdie due à un goitre qu’elle avait, ce qui signale généralement des problèmes de thyroïde. Ces enquêtes précédentes avaient conclu que le goitre n’était pas malin.

Selon le rapport de cas, elle est maintenant stable et est le cinquième cas connu de ce vaccin COVID-19 associé à l’apparition de la maladie de Graves.

Les auteurs ont noté que les événements indésirables sont inévitables avec un déploiement de vaccin de cette ampleur, mais que ces réactions sont rares.

Plus de 95 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Canada seulement depuis décembre 2020, selon l’Agence de la santé publique du Canada.

PARASITES DANS LE CERVEAU

Les convulsions chez les adultes peuvent être causées par des conditions telles que l’épilepsie ou certaines maladies telles que la méningite, mais une cause moins connue est les parasites, qui ont fait leur apparition dans le quatrième rapport de cas le plus lu de 2022, publié en mars.

Dans le cas le plus lu qui n’impliquait pas le COVID-19, une femme dans la trentaine a demandé une aide médicale pour une série de crises, d’yeux saillants et de gonflements au visage et à la langue qui avaient persisté pendant trois ans.

La cause? Les larves d’un ténia connu sous le nom de Taenia solium, qui avait infecté le cerveau et d’autres muscles des tissus mous du visage, y compris la langue, une affection connue sous le nom de cysticercose.

RÉACTIONS AUX VACCINS RARES ET PLUS ENCORE

Pour compléter le top cinq des rapports de cas les plus lus en 2022, il y avait un autre cas rare d’effet indésirable associé à un vaccin COVID-19, avec une femme de 82 ans présentant des douleurs abdominales dans les 21 jours suivant la réception du vaccin AstraZeneca . Ce rapport de cas, comme le troisième le plus lu, a été publié en décembre 2021.

On a découvert que la source était des caillots sanguins bloquant un vaisseau sanguin clé de la rate, entraînant la mort lente du tissu. Appelé infarctus splénique, il s’agit d’un problème médical très rare, selon le rapport de cas, une estimation ayant conclu que sa prévalence est aussi faible qu’un cas sur 125 000 personnes par an. Le rapport indique que la réaction de la femme a été classée comme un événement indésirable potentiellement mortel et a été signalée aux autorités sanitaires.

La femme fait actuellement une «très bonne récupération», indique le rapport, et a choisi de recevoir la deuxième dose d’AstraZeneca sans aucune réaction négative.

Le numéro six de la liste, publiée en janvier, a également raconté l’histoire d’une femme qui a présenté un type de caillots sanguins appelé thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (VITT) après avoir reçu la dose 1 du vaccin AstraZeneca.

AstraZeneca est approuvé au Canada, mais le risque de caillots sanguins a amené le Canada à ne plus le recommander en 2021.

La maladie de Clarkson, une maladie potentiellement mortelle également appelée syndrome de fuite capillaire systémique, est apparue dans le septième rapport de cas le plus lu, publié en mars. Cette affection extrêmement rare se caractérise par une fuite de liquide et de protéines de minuscules vaisseaux sanguins dans les tissus environnants.

Dans le rapport de cas, une femme dans la quarantaine s’est présentée avec la maladie de Clarkson quatre jours après la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech, ce qui ferait d’elle la deuxième personne au monde à ce jour à souffrir de la maladie de Clarkson en tant que réaction indésirable au Vaccin Pfizer, ont noté les auteurs.

Les trois derniers rapports de cas sur la liste décrivaient le cas d’un homme dans les années 80 développant une hémophilie après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, une femme d’âge moyen subissant une crise pendant une heure complète en raison de l’attaque du COVID-19 sur les tissus de son cerveau , et un cycliste de 75 ans aux prises avec des problèmes cardiovasculaires qui nuisaient à sa qualité de vie.