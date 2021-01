Le personnel du théâtre de Manchester a troqué les portes de la scène pour les planchers de cuisine dans le but de lutter contre la crise climatique et de rendre les maisons plus écoénergétiques pendant le verrouillage.

La décision de devenir co-fondateur d’un projet, appelé Retrofit Get-in, est intervenue après que l’ancien technicien de théâtre Andrew Glassford a été licencié au début de la coronavirus pandémie.

Auparavant, Andrew travaillait dans l’industrie des arts depuis 12 ans.

Image:

M. Glassford est le fondateur de Retrofit Get-in



«Pour moi, être licencié, c’était comme se faire dire que je n’étais plus utile. Les gens qui travaillent dans les arts aiment faire des choses et être utiles. Donc, quand votre patron dit que je n’ai plus besoin de vous et de vos 30 collègues que fait-on?

«Une grande partie du travail dans le théâtre et les arts est une question d’organisation et de rapprochement.

« Cela a été similaire à organiser des équipes pour venir dans les maisons, obtenir du matériel et planifier à l’avance. L’inconvénient est que la musique n’est pas aussi bonne. »

La modernisation est le processus de modification des bâtiments existants pour les rendre respectueux de l’environnement et neutre en carbone, comme l’installation d’isolation et la pose de baies vitrées.

Le professeur Will Swan, directeur des laboratoires Energy House de l’Université de Salford, déclare qu’en apportant ces changements, vous pouvez viser une maison zéro carbone.

« Une maison fuit de l’énergie à travers les murs ou à travers les interstices. Vous pouvez rendre cela moins conducteur en mettant de l’isolant sur les portes ou les fenêtres », a déclaré le professeur Swan.

«Ensuite, vous pouvez envisager de passer du gaz ou du mazout fossile à des formes de chaleur à zéro carbone. Du côté positif, il y a des avantages supplémentaires à réduire les coûts de chauffage, comme l’amélioration de la qualité et du confort d’une maison.

Image:

M. Glassford dit qu’être licencié était comme se faire dire qu’il « n’était plus utile »



Cette année, le gouvernement a introduit une subvention de 3 milliards de livres sterling pour les maisons vertes pour lancer la rénovation au Royaume-Uni, mais le programme a rencontré des problèmes.

Les ménages devaient trouver un constructeur ou un installateur accrédité pour effectuer les travaux requis, mais beaucoup hésitaient à investir dans le temps et l’argent nécessaires pour obtenir l’accréditation. Cela signifie que beaucoup ont été découragés par la complexité du processus et qu’il y a eu peu d’inscriptions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





Documentaire: Culture interrompue



Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, estime que le travailleur du théâtre Andrew et ses collègues méritent un soutien sans faille.

«C’est ingénieux et inspirant», dit-il. «Dans des circonstances désastreuses, certains ont pris l’initiative et ont été inspirants.

«Je continuerai à soutenir les personnes des industries créatives qui ont été largement exclues de l’aide cette année.

«2038 est notre objectif pour zéro carbone dans le Grand Manchester. Mon objectif est d’avoir un programme de rénovation qui forme une génération de jeunes à ces compétences, car ils seront mis en place pour la vie.

« Ils pourront se rendre dans d’autres régions du pays où ils rattraperont leur retard sur le programme zéro carbone. Mais le fait est que les gens devront peut-être changer de carrière pour passer d’un secteur touché par la pandémie à un autre qui pourrait s’ouvrir dans la reprise. «