Un groupe de samba au Brésil a organisé une performance symbolique pour rendre hommage aux victimes du coronavirus alors qu’ils marquaient l’inauguration de la saison du carnaval de Rio de Janeiro – une série d’événements qui ont depuis vu de nombreuses annulations en raison de la pandémie.

Nilcemar Nogueira, directeur du musée de la samba de Rio, affirme que la représentation a fourni une opportunité « d’exiger qu’il y ait un programme politique et culturel qui inclut et écoute » les sambistas brésiliens et la population noire.

De nombreuses lumières ont illuminé le Sambadrome de Rio aux couleurs des écoles de samba au début du spectacle.

« Avoir de l’amour pour notre voisin dans ces prochains jours, c’est éviter les foules, ne pas aller à des fêtes, ne pas organiser de fêtes de rue, profiter du carnaval d’une manière différente », a déclaré le maire de Rio, Eduardo Paes.

La ville de Rio, avec 6,7 millions d’habitants, a enregistré 17535 décès dus au COVID-19. C’est juste une douzaine de plus que Sao Paulo, qui en a enregistré 17 523, et est une ville avec deux fois plus d’habitants.

L’État de Rio, quant à lui, compte 16,5 millions d’habitants, et est le deuxième plus touché des 27 États du Brésil en termes relatifs, surpassé uniquement par l’Amazonie.