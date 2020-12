Les rideaux se lèveront sur les premières comédies musicales du West End à rouvrir ce week-end – neuf mois après que le coronavirus les ait forcés à fermer.

Les dernières répétitions sont en cours pour le casting de Six, l’histoire des nombreuses épouses d’Henri VIII dépeintes comme des princesses de la pop dans le spectacle du Lyric Theatre.

Lucy Moss, l’une des scénaristes et réalisatrices, a déclaré qu’elle était « terriblement excitée », mais a ajouté que les acteurs et l’équipe avaient appris à tempérer leur excitation au cours de l’année écoulée en raison du nombre d’annulations et de revers de dernière minute.

Image:

Lucy Moss est « trépidement excitée »



«Cela a été tellement déchirant et dévastateur de regarder ce qui est arrivé à notre industrie et de voir tous les artistes, les entreprises et l’équipe des coulisses ne pas savoir quand ils retournent au travail ou s’ils retournent au travail, c’est pourquoi tellement excitant d’être de retour ici maintenant pour travailler sur la série », a-t-elle déclaré.

Certaines pièces ont rouvert brièvement avant le deuxième verrouillage, mais pas les comédies musicales.

Désormais, les salles des niveaux 1 et 2 peuvent rouvrir à une capacité de 50% ou 1000 places, selon la valeur la plus basse, et le public sera divisé en groupes de ménages avec un espacement entre les deux et des masques portés par tous.

Jarneia Richard-Noel, qui joue Catherine d’Aragon, dit qu’elle a hâte de se produire à nouveau devant un public.

Image:

Jarneia Richard-Noel a hâte de revenir sur scène



« Il est si important de le mettre en place et de le faire fonctionner pour montrer que le théâtre peut fonctionner en ce moment et même si c’est difficile avec moins de sièges, cela peut toujours arriver », a-t-elle déclaré.

Les acteurs et l’équipe ont dû apporter des changements.

Tous les participants aux répétitions sont régulièrement testés et la chorégraphie a été modifiée pour garder les interprètes à au moins un mètre l’un de l’autre.

Mais c’est un petit sacrifice à faire pour pouvoir ouvrir à nouveau les portes des théâtres, si durement touchés par la pandémie.

En juillet, le gouvernement a annoncé un programme de soutien de 1,57 milliard de livres sterling pour les arts appelé le Fonds de relance de la culture, qui a aidé.

Jusqu’à présent, un peu plus du quart de ce montant a été alloué sous forme de subventions à plus de 2 000 organisations, des théâtres aux musées.

Mais dans une entreprise remplie d’indépendants, beaucoup se sont retrouvés à glisser dans le filet du soutien financier proposé.

Courtney Bowman, qui incarne Anne Boleyn, a été l’une des chanceuses.

«Merci à Dieu pour le gouvernement et son aide. J’ai réussi à être éligible à une subvention, ce qui était formidable», a-t-elle déclaré, ajoutant que c’était encore «une période incroyablement difficile».

Image:

Natalie Paris dit que l’impact du COVID a été « juste déchirant »



Natalie Paris, ou Jane Seymour dans le spectacle, a décrit l’impact sur le monde du théâtre comme « juste déchirant ».

«J’ai eu la chance d’avoir des activités en ligne, mais je sais que beaucoup de mes amis ont perdu leur emploi et ont dû trouver des« emplois normaux »», a-t-elle déclaré.

Un autre spectacle à rouvrir samedi est Les Misérables, au théâtre Sondheim du West End.