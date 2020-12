C’est une expérience étrange d’aller à une pantomime drive-in.

C’est avec le cercle vestimentaire et les étals, et avec votre propre voiture et la production vous est diffusée via la radio.

La participation du public est également étonnamment différente, les applaudissements sont remplacés par le bip des klaxons et le clignotement des phares.

Dans un temps de COVID-19[feminine, c’est un rêve socialement éloigné, chacun gardant ses propres bulles de voiture.

Image:

Toute la distribution de Horrible Christmas vit et travaille dans une « bulle de spectacle »



Les pantomimes de parking ont été considérées comme le remède à un 2020 aigre.

Pour beaucoup, Noël n’est pas la même chose sans un voyage au panto, et comme les théâtres des niveaux 3 et 4 ne peuvent pas ouvrir, une entreprise a trouvé un moyen alternatif de répandre la joie de Noël.

Le casting de Horrible Christmas, de la Birmingham Stage Company, est en tournée au Royaume-Uni dans divers lieux en plein air en décembre et janvier.

Pour de nombreux acteurs impliqués, c’est le seul travail qu’ils ont eu depuis des mois.

Mais tout en étant agréable et indispensable, cela a un prix.

Tous les acteurs se sont engagés à être dans une « bulle de spectacle » et passeront donc la saison des fêtes loin de leur famille et de leurs amis.

Neil Foster, membre de la distribution et directeur de la Birmingham Stage Company, accueillera les 11 acteurs chez lui le jour de Noël.

S’adressant à Sky News, M. Foster a déclaré que le processus avait été extrêmement inhabituel mais nécessaire.

«Nous avons tous répété et vécu, mangé et dormi dans la même maison – parfois quatre par pièce – pour être ensemble.

Image:

Covid-19 a suscité un certain nombre d’événements au volant tels que des soirées cinéma et des comédies musicales



«Et nous devons être comme ça pendant cinq semaines, donc personne ne peut s’approcher de nous et nous ne pouvons pas aller faire du shopping ou prendre un verre après un spectacle comme les acteurs aiment faire pour se détendre.

« Nous tournons à travers le pays dans un bus de tournée – tout le monde dort dans des couchettes – afin de faire passer Noël aux Britanniques. »

Personne n’est autorisé à être près des membres de la distribution, car une épidémie au sein de leur équipe soudée pourrait interrompre complètement la tournée.

L’équipe de production est également dans une bulle à part – et ils doivent rester séparés du casting.

Mais les acteurs sont prêts à faire le sacrifice, après ce qui a été une année difficile pour leur industrie.

Alison Fitzjohn est une actrice et fait partie de la production. Elle dit que l’industrie des arts a été durement touchée par la pandémie qui a entraîné des difficultés pour beaucoup.

Image:

Le public emballait souvent des salles à travers le Royaume-Uni en période pré-pandémique



« Il y a eu des moments sombres en tant qu’acteur. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit: ‘Dois-je faire tout le truc de recyclage? Dois-je emprunter une autre voie?

« Tout le monde a eu une année si difficile. En tant qu’acteurs, jouer fait partie de qui vous êtes. Ce n’est pas seulement quoi Nous faisons. Et donc, jouer et divertir les gens est tout simplement fantastique.

« Le genre de joie que nous éprouvons tous dans cette production est assez magique. »

Le gouvernement a promis un accord de sauvetage de 1,57 milliard de livres sterling pour soutenir l’industrie des arts.

Et bien que l’équipe du parking Panto estime qu’il y a eu des occasions manquées dans l’action gouvernementale, ils se sentent tous chanceux d’être impliqués dans le projet.

L’Horrible Christmas Car Park Panto fonctionne jusqu’au 3 janvier.