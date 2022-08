COVID-19 : les injections de Pfizer semblent efficaces pour les moins de 5 ans

Le vaccin COVID-19 de Pfizer était efficace à 73% pour protéger les enfants de moins de 5 ans alors qu’Omicron se propageait au printemps, a annoncé la société mardi.

Les vaccinations pour les bébés, les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire ont ouvert aux États-Unis en juin après des mois de retard. Selon l’American Academy of Pediatrics, seulement environ 6% des jeunes âgés de 6 mois à 4 ans avaient reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19 à la mi-août.

Les autorités sanitaires ont autorisé des doses de vaccin de la taille d’un tot fabriquées par Pfizer et son partenaire BioNTech sur la base d’une étude montrant qu’elles étaient sûres et produisaient des niveaux élevés d’anticorps anti-virus. Mais il n’y avait que des données préliminaires sur la façon dont cela s’est traduit par une efficacité contre le COVID-19 symptomatique.

La nouvelle mise à jour a analysé les diagnostics de COVID-19 entre mars et juin dans le cadre de l’étude en cours de Pfizer sur le vaccin à trois doses. Il y a eu 21 cas de COVID-19 parmi les 351 tout-petits qui ont reçu des vaccins factices – contre seulement 13 parmi les 794 jeunes qui ont reçu trois doses de vaccin.

Les cas d’enfants étaient principalement causés par la version BA.2 Omicron qui circulait à l’époque. Aujourd’hui, un autre parent d’Omicron, BA.5, est à l’origine de la plupart des cas de COVID-19 aux États-Unis et dans une grande partie du monde.

Chez les enfants plus âgés et les adultes, les vaccins COVID-19 ont été utilisés suffisamment longtemps pour prouver qu’ils restent fortement protecteurs contre les maladies graves et la mort, même lorsque le coronavirus mute – tandis que la protection précoce contre l’infection diminue. Pourtant, les scientifiques suivent ce taux d’efficacité initial comme une preuve supplémentaire de la performance du vaccin – et pour rechercher des signes de la façon dont ils résistent initialement aux nouveaux mutants.

Pfizer a demandé cette semaine aux régulateurs américains d’autoriser des doses de vaccin modifiées qui correspondent mieux aux nouvelles variantes d’Omicron pour les personnes de 12 ans et plus en tant que rappels cet automne. La société a déclaré qu’elle développait également des plans mis à jour pour les enfants de moins de 12 ans.



