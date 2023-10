COVID-19 : les hospitalisations en hausse au Canada

Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont en hausse partout au Canada alors qu’une vague d’infections automnales déferle sur la population, selon des données récentes publiées par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Les derniers chiffres ne sont pas de quoi paniquer, affirment les experts en maladies infectieuses, mais ils ne peuvent pas non plus être ignorés, d’autant plus que de nombreux hôpitaux dans le pays fonctionnent déjà à pleine capacité ou presque.

« Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit d’inattendu dans le sens où… nous allons assister à une augmentation du COVID-19 dans la communauté alors que l’été se transforme en automne, comme nous l’avons vu chaque année depuis l’émergence du COVID », a déclaré le Dr. » Isaac Bogoch, chercheur clinicien à l’Institut de recherche de l’Hôpital général de Toronto, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi.

« Nous constatons donc évidemment une augmentation des cas, et cela se reflète dans une augmentation des hospitalisations. »

Le Canada a enregistré un total de 10 218 nouveaux cas de COVID-19 du 1er au 7 octobre.

Au 10 octobre, les patients atteints du COVID-19 occupaient 3 797 lits d’hôpitaux à travers le pays – le taux d’occupation le plus élevé depuis l’hiver dernier.

Étant donné que les pratiques de dépistage, les sources de données et les rapports à l’ASPC ne sont pas cohérents d’une province ou d’un bureau de santé publique à l’autre, l’agence a averti que les données pourraient être incomplètes.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Bogoch affirme que les chiffres des hospitalisations doivent être pris avec précaution et contextualisés avec d’autres données.

« Il n’existe pas de mesure unique qui raconte toute l’histoire. Vous devez utiliser toutes les mesures à votre disposition, les contextualiser de manière appropriée pour brosser un tableau précis de ce qui se passe », a déclaré Bogoch.

« Si vous regardez le ratio de patients admis en USI par rapport aux patients admis dans les services, c’est une mesure utile pour examiner la gravité de diverses vagues de COVID. »

Les dernières données de l’ASPC, par exemple, révèlent que les patients occupant des lits hors soins intensifs représentent la majeure partie de la dernière augmentation des hospitalisations à l’échelle nationale, tandis que le nombre de patients atteints de la COVID-19 en soins intensifs et ceux recevant une ventilation mécanique ont augmenté modestement, ce qui signifie que moins de personnes sont gravement malade à cause du virus.

Les graphiques générés par Santé Canada montrent le nombre quotidien de lits d’hôpitaux et de lits de soins intensifs occupés par des patients atteints de la COVID-19 au Canada en date du 10 octobre 2023. (Santé Canada)Bogoch traite des patients atteints du COVID-19 en plus de publier des recherches sur les maladies infectieuses. Il a déclaré que les données sur les hospitalisations peuvent également être gonflées par les cas où un test positif au COVID-19 est accessoire à la principale raison pour laquelle un patient a été hospitalisé.

Par exemple, un patient âgé admis pour des blessures subies lors d’une chute survenue un mois après une infection au COVID-19 pourrait être inclus dans le décompte des admissions au COVID-19 de cet hôpital, même s’il ne souffrait pas activement de symptômes d’une infection à ce moment-là. l’heure de l’admission.

« Quand vous regardez les hospitalisations liées au COVID, certaines sont incluses qui ne devraient probablement pas l’être », a déclaré Bogoch.

« Le COVID amène beaucoup de personnes à l’hôpital pour des raisons autres que respiratoires. Mais en plus de cela, nous savons qu’il y a beaucoup d’admissions accidentelles à l’hôpital. Et en tant que personne qui admet régulièrement des personnes à l’hôpital, ce n’est pas toujours clair. «

« COMPLÈTEMENT PIEDS PLATS »

Rien de tout cela ne signifie que les Canadiens devraient faire preuve de complaisance face à la COVID-19 cet automne, affirment Bogoch et le Dr Michael Curry, professeur clinicien de médecine d’urgence à l’Université de la Colombie-Britannique.

Chaque vague d’infections au COVID-19 et d’hospitalisations ultérieures – aussi petite soit-elle par rapport aux vagues précédentes – met à l’épreuve les limites des systèmes hospitaliers et de soins primaires en sous-effectif à travers le pays.

« Le COVID n’est même pas proche aujourd’hui, même avec cette augmentation des hospitalisations, de ce que nous avons vu en 2020 et 2021 », a déclaré Bogoch. « Mais ce n’est pas non plus rien. Cela représente toujours une pression supplémentaire sur un système de santé déjà surchargé. Et c’est pourquoi c’est un défi et cela va continuer à l’être pour les années à venir. »

Curry travaille à l’hôpital Delta de Delta, en Colombie-Britannique, et estime qu’une partie du problème réside dans le fait que les hôpitaux fonctionnent souvent avec juste assez de capacité pour répondre à la demande dans des conditions normales, avec peu ou pas de ressources disponibles. Durant son séjour à Delta, il a déclaré que l’hôpital n’avait jamais signalé un niveau de capacité inférieur à 90 pour cent. Au cours des 18 derniers mois, a-t-il déclaré, ce chiffre a oscillé autour de 115 pour cent.

« Au Canada en particulier, comparé à beaucoup d’autres pays dans le monde, nous gérons nos hôpitaux selon un modèle juste ce qu’il faut », a déclaré Curry à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi. « Nous n’avons pas de capacité excédentaire. Nous avons donc à peine de quoi vivre en temps habituel, ce qui nous laisse complètement pris au dépourvu en temps extraordinaire. »

Lorsque les hôpitaux se retrouvent en sous-effectif en période de demande accrue, l’une des façons dont ils réagissent est de fermer temporairement les salles d’urgence. Rien que cette année, CTV News a découvert plus de 1 284 cas où une unité d’urgence d’un hôpital, généralement située dans une communauté rurale, a été fermée pendant des heures ou des jours.

« Un certain nombre d’hôpitaux de petite et moyenne taille ont fermé leurs services d’urgence en raison d’un manque de personnel », a déclaré Curry. « C’est un phénomène qui s’étend à l’échelle nationale. »

Sachant que les hôpitaux à travers le pays ont du mal à répondre à la demande chaque fois que les cas de COVID-19 augmentent et que, aussi petit soit-il, des personnes meurent encore à cause du coronavirus, Curry et Bogoch ont déclaré que les individus devraient continuer à faire tout ce qu’ils peuvent pour aider à limiter la propagation. du COVID-19 et d’autres virus respiratoires.

Cela implique de se tenir au courant des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe, de rester à la maison en cas de maladie, de porter un masque dans les endroits très fréquentés et de maintenir une bonne hygiène des mains.

– Avec des fichiers du correspondant médical de CTV National News, Avis Favaro