COVID-19: les festivals britanniques pourraient faire face à une «annulation généralisée» sans plus de soutien, déclare un représentant de l’industrie | Actualités Ents & Arts

Il est peu probable que la majorité des festivals d’été se déroulent sans plus de certitude de la part du gouvernement, malgré la nouvelle feuille de route pour l’assouplissement du verrouillage, a déclaré un représentant du secteur à Sky News.

Paul Reed, directeur général de l’Association of Independent Festivals, a déclaré que si les quatre étapes du Premier ministre COVID-19[feminine le plan d’élimination des règles est source d’optimisme, les coûts et la logistique impliqués dans l’organisation de la plupart des festivals sont trop élevés pour laisser la prise de décision à plus tard dans l’année.

Les organisateurs du festival disent qu’ils pourraient se trouver dans de «gros problèmes» financiers s’ils décident de continuer seulement pour que les restrictions changent.

Glastonbury a déjà annoncé qu’il n’irait pas de l’avant cette année. Pic: AP



Les grands spectacles en plein air avec un maximum de 4000 personnes seront autorisés à partir du 17 mai dans le cadre de la troisième étape de la feuille de route, mais la majorité des festivals se tournent vers la quatrième étape, à partir du 21 juin au plus tôt, lorsque le gouvernement espère supprimer toutes les limites légales au contact social.

Cependant, la sortie du lock-out dépend des cas de coronavirus, des décès et des admissions à l’hôpital qui continuent de baisser. Ceux-ci seront constamment revus et un préavis d’une semaine sera donné avant la confirmation complète de chaque étape.

M. Reed a déclaré à Sky News que le festival moyen devra prendre une décision sur l’opportunité d’aller de l’avant d’ici la fin du mois de mars, et qu’il n’y a actuellement aucune assurance COVID-19 pour les protéger.

«Le temps presse», dit-il. « Nous avons besoin d’une intervention urgente sur les assurances. Nous sommes très reconnaissants d’avoir une » date au plus tôt « . Mais si les festivals doivent avoir lieu, nous avons besoin de cette intervention avant la fin mars. Si cela ne se produit pas, malheureusement , vous n’allez pas voir grand-chose du secteur des festivals cette année et [it] aura donc besoin de soutien jusqu’au moment où nous pourrons revenir au-delà. «

Dans le cadre de la feuille de route, le gouvernement a annoncé un programme de recherche utilisant des projets pilotes impliquant des tests et d’autres mesures pour organiser des événements avec une foule plus nombreuse. Cependant, cela ne commence qu’en avril.

Glastonbury a déjà annulé cette année et il semble impossible que les grands festivals qui doivent avoir lieu avant le 21 juin, comme l’île de Wight et Download, puissent se dérouler de manière réaliste, bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite.

Les festivals membres de l’AIF prennent en moyenne six à huit mois pour planifier, parfois plus, a déclaré M. Reed, et les coûts impliqués sont énormes – la moyenne pour un membre de l’AIF étant de 6 millions de livres sterling.

Fleetwood Mac s’est produit au Festival de l’île de Wight en 2015



Les organisateurs espèrent une annonce sur les assurances dans le budget la semaine prochaine, 90% des membres de l’AIF disant qu’ils ne peuvent pas continuer sans cela.

« Vraiment, nous ne saurons que si nous pouvons organiser des festivals, avec des festivals à plus grande échelle, le 14 juin », a déclaré M. Reed. «Pour beaucoup d’entre eux, ils pourront peut-être retarder un peu la date de leur décision.

«Mais il y a certaines choses essentielles pour lesquelles ils devront s’engager à payer si leurs événements se poursuivent, notamment des choses comme les soins médicaux, les services de police, les choses essentielles qui devront être en place. Il ne s’agit pas seulement des dépôts des artistes. ou les coûts de production.

«Et franchement, ce point en juin sera celui où de nombreux festivals seront sur place pour construire leurs festivals, même s’ils ont lieu en juillet ou en août, selon l’ampleur.

« Il y a aussi un gros problème autour de l’assurance … Nous avons fait pression pour cela pour les festivals et avons fourni beaucoup d’informations et de données pour soutenir cette demande. Il y a eu beaucoup de conversations avec le DCMS (Department for Culture, Media and Sport ) et le Trésor autour d’un tel système, mais ce n’est pas à venir et ce n’est pas confirmé.

Les organisateurs du festival Deer Shed étudient plusieurs options pour maintenir le festival en 2021



«C’est un demi-million de livres pour un festival d’une capacité de 5 000 personnes. Vous vous adressez à certains de nos membres les plus importants, soit une capacité de 70 000, et c’est plus de 12 millions de livres. Le problème est donc de commencer à engager ce coût sans aucune sorte de Assurance.

« Je crains que si le gouvernement n’agit pas en ce sens avant la fin du mois de mars, vous allez toujours voir des annulations généralisées de festivals cette année. »

M. Reed se dit heureux que le programme de recherche du gouvernement cherche des moyens d’organiser des événements de grande envergure sans distanciation sociale, car des réductions significatives de capacité laissent beaucoup « non viables d’un point de vue logistique ou économique ».

L’AIF a travaillé avec le gouvernement pour fournir des orientations à l’industrie, a-t-il déclaré.

Il y a aussi la question d’avoir des artistes d’outre-mer sur les factures de festival, bien que M. Reed ait déclaré que le sentiment est que les festivaliers seront heureux d’accepter des line-up moins internationaux cette année.

Oliver Jones, directeur du Deer Shed Festival, d’une capacité de 15000 places, qui doit avoir lieu à Topcliffe, dans le Yorkshire du Nord, à la fin du mois de juillet, a déclaré à Sky News si une assurance n’était pas disponible et qu’ils devaient attendre jusqu’à la mi-juin pour confirmation ils pourraient potentiellement se retrouver dans de «gros problèmes financiers».

« Si nous devions presser maintenant pour le festival Deer Shed complet, comme annoncé, nous pourrions arriver à la mi-juin et faire annuler le tout », a-t-il déclaré. « Le principal problème avec cela est qu’il n’y a pas d’assurance annulation disponible dans le commerce. »

L’année dernière, Deer Shed a organisé un petit événement socialement éloigné – où les campeurs ont leurs propres loos – qui pourrait être une option cette année, a déclaré M. Jones. Une autre option consiste à organiser un événement de 4 000 capacités selon les règles de la troisième étape, s’ils se déroulent comme prévu.

Mais la meilleure option serait une assurance.

« Nous espérons que Rishi [Sunak] dans le budget annoncera une sorte de soutien du gouvernement pour le dérapage dans les étapes de déverrouillage », a déclaré M. Jones.

Suite à l’annonce du gouvernement lundi, Greg Parmley, directeur général de Live – un organisme professionnel de l’industrie de la musique live – a déclaré que le secteur s’était retrouvé « au fond de la file d’attente pour rouvrir » et a appelé le chancelier du budget à » fournir le soutien économique nécessaire pour assurer les emplois et les moyens de subsistance des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans notre industrie au moment où nous traversons cette pandémie « .

Mark Davyd, directeur général du Music Venue Trust – un organisme de bienfaisance qui représente les lieux de base – a également appelé à davantage de soutien.

Sky News a contacté le DCMS pour commentaires.