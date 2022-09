GENÈVE –

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que le nombre de décès par coronavirus dans le monde la semaine dernière était le plus bas signalé dans la pandémie depuis mars 2020, marquant ce qui pourrait être un tournant dans l’épidémie mondiale qui dure depuis des années.

Lors d’un point de presse à Genève, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le monde n’avait jamais été mieux placé pour arrêter le COVID-19.

“Nous n’en sommes pas encore là, mais la fin est en vue”, a-t-il déclaré, comparant l’effort à celui d’un marathonien s’approchant de la ligne d’arrivée. “C’est le pire moment pour arrêter de courir”, a-t-il déclaré. “Il est maintenant temps de courir plus fort et de s’assurer que nous franchissons la ligne et récoltons toutes les récompenses de notre travail acharné.”

Dans son rapport hebdomadaire sur la pandémie, l’agence de santé des Nations Unies a déclaré que les décès avaient chuté de 22% la semaine dernière, avec un peu plus de 11 000 signalés dans le monde. Il y a eu 3,1 millions de nouveaux cas, soit une baisse de 28%, poursuivant une baisse de la maladie pendant des semaines dans toutes les régions du monde.

Pourtant, l’OMS a averti que l’assouplissement des tests et de la surveillance du COVID dans de nombreux pays signifie que de nombreux cas passent inaperçus. L’agence a publié une série de notes d’orientation pour que les gouvernements renforcent leurs efforts contre le coronavirus avant la poussée hivernale attendue de COVID-19, avertissant que de nouvelles variantes pourraient encore annuler les progrès réalisés à ce jour.

“Si nous ne saisissons pas cette opportunité maintenant, nous courons le risque de plus de variantes, plus de décès, plus de perturbations et plus d’incertitude”, a déclaré Tedros.

L’OMS a signalé que la sous-variante omicron BA.5 continue de dominer à l’échelle mondiale et comprenait près de 90 % des échantillons de virus partagés avec la plus grande base de données publique au monde. Au cours des dernières semaines, les autorités réglementaires en Europe, aux États-Unis et ailleurs ont autorisé des vaccins modifiés qui ciblent à la fois le coronavirus d’origine et les variantes ultérieures, y compris BA.5.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, a déclaré que l’organisation s’attendait à de futures vagues de la maladie, mais espérait que celles-ci ne causeraient pas beaucoup de décès.

Pendant ce temps, en Chine, les habitants d’une ville de la région du Xinjiang, à l’extrême ouest du pays, ont déclaré qu’ils souffraient de la faim, de quarantaines forcées et d’une diminution des stocks de médicaments et de produits de première nécessité après plus de 40 jours de confinement provoqué par le COVID-19.

Des centaines de publications de Ghulja ont fasciné les utilisateurs des médias sociaux chinois la semaine dernière, les habitants partageant des vidéos de réfrigérateurs vides, d’enfants fiévreux et de personnes criant depuis leurs fenêtres.

Lundi, la police locale a annoncé l’arrestation de six personnes pour avoir “répandu des rumeurs” sur le verrouillage, y compris des messages sur un enfant mort et un suicide présumé, qui, selon elle, “ont incité à l’opposition” et “perturbé l’ordre social”.

Les directives divulguées des bureaux du gouvernement montrent que les travailleurs reçoivent l’ordre d’éviter les informations négatives et de diffuser une «énergie positive» à la place. L’un d’entre eux a demandé aux médias d’État de filmer des « personnes âgées souriantes » et des « enfants s’amusant » dans les quartiers sortant du confinement.

Le gouvernement a ordonné des tests de masse et des fermetures de districts dans des villes de toute la Chine ces dernières semaines, de Sanya sur l’île tropicale de Hainan au sud-ouest de Chengdu, en passant par la ville portuaire du nord de Dalian.