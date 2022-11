COVID-19 : Les Canadiens devraient porter des masques faciaux à l’intérieur

Les responsables fédéraux de la santé ont exhorté les Canadiens à porter des masques faciaux à l’intérieur et à continuer de suivre d’autres précautions de santé publique lors d’une mise à jour sur le COVID-19 jeudi matin.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que plusieurs couches de protection personnelle seront nécessaires au cours des prochaines semaines pour réduire l’impact d’une vague automnale de cas de grippe, de VRS et de COVID-19 sur les hôpitaux et les personnes vulnérables.

“Bien qu’aucune couche de protection individuelle ne soit parfaite, lorsqu’elles sont utilisées de manière cohérente et ensemble, les couches de vaccin plus peuvent fournir une excellente protection contre le COVID-19 ainsi que d’autres maladies infectieuses que nous pouvons rencontrer”, a déclaré Tam.

Le Dr Tam a appelé les Canadiens à s’assurer qu’ils sont à jour sur leurs rappels COVID-19 et leurs vaccins contre la grippe, à maintenir une bonne hygiène des mains et à porter des masques bien ajustés à l’intérieur et dans les endroits mal ventilés, où la distanciation physique n’est pas possible.

“Si six mois se sont écoulés depuis votre dernière dose ou rappel de vaccin COVID-19, faites-vous vacciner avec un rappel bivalent ciblant Omicron”, a-t-elle déclaré.

“Continuez à vous laver les mains, en portant un masque facial de bonne qualité et bien ajusté à l’intérieur, surtout si vous ne pouvez pas éviter d’être dans des espaces bondés ou mal ventilés.”

Au milieu d’une augmentation des infections respiratoires à travers le pays, un récent sondage de Nanos Research a révélé que sept Canadiens sur 10 soutiendraient, ou partageraient un certain soutien, pour le retour des mandats de masque facial dans les espaces publics intérieurs s’ils étaient recommandés par les autorités.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.



Avec des fichiers de CTVNews.ca Writer Melissa Lopez-Martinez