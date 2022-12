COVID-19 : le vérificateur général enquête sur l’approvisionnement en vaccins

OTTAWA –

Le vérificateur général du Canada devrait publier deux rapports très attendus sur la gestion par le gouvernement de la crise de la COVID-19 en 2021, y compris l’accès aux vaccins et les avantages en cas de pandémie.

Le premier rapport de Karen Hogan détaillera dans quelle mesure le gouvernement a réussi à obtenir des doses de vaccin COVID-19 et à suivre le nombre de personnes qui les ont reçues.

Le gouvernement libéral a fait les manchettes en 2021 en craignant que le déploiement des campagnes provinciales de vaccination ne soit compromis par des expéditions retardées de vaccins contre la COVID-19.

L’auditeur a également examiné la distribution des prestations aux personnes qui ont perdu des revenus en raison des restrictions de santé publique.

Le rapport devrait montrer si l’Agence du revenu du Canada et Emploi et Développement social Canada se sont assurés que les paiements étaient exacts et versés aux demandeurs admissibles, ainsi que si des efforts ont été faits pour récupérer les trop-payés.

Il examinera également l’efficience et l’efficacité du programme de prestations COVID-19 et si les agences ont atteint leurs objectifs de manière rentable.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 décembre 2022.