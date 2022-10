Covid-19: le Royaume-Uni entame des audiences publiques sur la réponse du gouvernement à la pandémie

Le Royaume-Uni a entamé des auditions parlementaires sur la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19.

Des milliers de résidents sont attendus pour partager leurs expériences avec le gouvernement.

Mardi, l’audience a principalement entendu ceux qui ont perdu leur famille à cause du virus.

La première audience préliminaire a été ouverte au Royaume-Uni, l’examen de la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19 a promis qu’il parviendrait à la vérité et que le processus “ne traînerait pas pendant des décennies”.

La baronne Heather Hallett, une ancienne juge de la Cour d’appel, qui a présidé l’enquête qui a débuté mardi après une minute de silence, a déclaré : “Il y a un mot qui résume la pandémie pour tant de personnes, et c’est le mot ‘perte'”.

Alors que la première session exposait les procédures des futures réunions, l’enquête en personne de mardi a été entendue par ceux qui ont perdu des membres de leur famille à cause de la pandémie de coronavirus et au plus fort du verrouillage.

Des centaines de milliers de personnes devraient partager leurs expériences de la perte d’un membre de la famille à cause de Covid-19 par le biais d’un exercice d’écoute formel.

Parallèlement, un hommage permanent sera rendu dans la salle d’audience à ceux qui sont morts de la maladie.

Hallett a déclaré que l’enquête examinerait comment la pandémie s’est déroulée et déterminerait si “le niveau de perte était inévitable ou si les choses auraient pu être mieux faites”.

“Mon objectif principal est de produire des rapports et des recommandations avant qu’une autre catastrophe ne frappe les quatre nations du Royaume-Uni et, si cela est possible, de réduire le nombre de morts, de souffrances et de difficultés”, a-t-elle déclaré.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 22 millions d’infections à Covid-19 et près de 178 000 décès – le septième taux de mortalité le plus élevé au monde.

Hugo Keith, l’avocat principal fournissant des conseils juridiques à Hallett, a déclaré que l’enquête serait sans précédent et vaste.

“[Its duty is] de faire la vérité, de s’assurer que tous les faits sont révélés, que les comportements coupables et déshonorants sont exposés et portés à la connaissance du public, que les décisions manifestement erronées et les erreurs de jugement importantes sont identifiées et que les leçons peuvent être correctement tirées, ” il a dit.

“Les personnes endeuillées et celles qui ont souffert n’ont absolument droit à rien de moins”, a ajouté Keith.

L’absence d’un plan détaillé

L’enquête a été mise en place après des critiques substantielles de la gestion de la pandémie par le gouvernement britannique, y compris l’absence d’un plan approfondi pour faire face à un événement sanitaire important.

D’autres critiques contre le gouvernement incluent le renvoi des personnes âgées des hôpitaux vers des maisons de soins sans test Covid-19, le verrouillage du pays trop tard en mars 2020 et un système de test et de traçabilité du National Health Service (NHS) défaillant.

Hallett a promis que l’enquête “ne traînerait pas pendant des décennies, produisant des rapports lorsqu’il est trop tard pour eux de faire quoi que ce soit de bon”.

“J’ai promis aux personnes endeuillées lors du processus de consultation sur les termes de référence que ceux qui ont souffert seront au cœur de l’enquête, et j’entends tenir cette promesse”, a-t-elle ajouté.

L’enquête devrait porter sur un large éventail de sujets; les trois premiers modules, comme ils l’appelaient, couvriront la planification et la préparation, la prise de décision politique et les soins de santé.

Le deuxième module, la prise de décision politique au cours des premiers mois de la pandémie, devrait avoir lieu en novembre.

Des audiences publiques pour les deux modules sont prévues en 2023.