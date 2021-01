Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il avait été testé positif au COVID-19, au milieu de niveaux records d’infections et de décès dans le pays.

Obrador, qui a été critiqué pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et son comportement pendant celle-ci, a tweeté dimanche que ses symptômes sont bénins et qu’il reçoit un traitement médical.

Il rejoint une foule de dirigeants mondiaux qui ont été infectés par le COVID-19 – y compris d’autres dirigeants d’Amérique latine tels que le Brésilien Jair Bolsonaro, le Guatemala Alejandro Giammattei, le Honduras Juan Orlando Hernández et la présidente par intérim de la Bolivie Jeanine Ánéz.

En faisant cette annonce, López Obrador a déclaré «comme toujours, je suis optimiste» et a déclaré que le pays irait de l’avant ensemble.

José Luis Alomía Zegarra, directeur de l’épidémiologie au Mexique, a déclaré que López Obrador, 67 ans, avait un cas «léger» de COVID-19 et «s’isolait chez lui».

Le président a rarement été vu avec un masque et a maintenu un horaire de voyage chargé avec des vols commerciaux.

Au début de la pandémie, a demandé comment il protégeait le Mexique, López Obrador a retiré deux amulettes religieuses de son portefeuille, en disant: «Le bouclier protecteur est le ‘Obtenez-toi derrière moi, Satan … Arrête, ennemi, car le Cœur de Jésus est avec moi. »

Suite à cela, le chef de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, ne nommant pas López Obrador, a déclaré: «Nous voudrions demander au Mexique d’être très sérieux … Nous l’avons dit en général, le port d’un masque est important, l’hygiène est importante et physique la distanciation est importante et nous attendons des dirigeants qu’ils soient des exemples. »

Au début de la pandémie, López Obrador a été critiqué pour se pencher toujours sur la foule et faire des câlins.

Vendredi, Obrador a publié une photo de lui-même, du ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, d’un traducteur et ancien chef de cabinet Alfonso Romo, tous réunis autour d’une table pour un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden – aucun d’entre eux ne portait de masque.

Le service des relations extérieures n’a pas répondu aux questions concernant le test d’Ebrard.

Le Mexique enregistre actuellement son plus grand nombre de cas et de décès quotidiens à ce jour dans la pandémie, avec un total de 1 732 290 cas confirmés et 147 614 décès.