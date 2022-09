COVID-19 : le président Joe Biden déclare que l’Amérique traverse le pire, insistant sur le fait que “la pandémie est terminée” | Nouvelles américaines

Joe Biden a déclaré que “la pandémie est terminée”, malgré le fait que des centaines d’Américains meurent chaque jour avec le virus.

S’adressant à l’émission 60 Minutes de CBS, le président américain a salué la fin de l’épidémie.

Cependant, il a ajouté : « Nous avons toujours un problème avec COVID.

“Nous y travaillons encore beaucoup. Mais la pandémie est terminée. Si vous remarquez, personne ne porte de masque.

“Tout le monde semble être en assez bonne forme. Et donc, je pense que ça change.”

Monsieur Biden s’exprimait en marge du Salon de l’auto de Détroit, un événement qui a attiré des milliers de visiteurs.

Le bilan de la pandémie de COVID-19 s’est considérablement amélioré depuis le début du mandat de M. Biden, lorsque plus de 3 000 Américains mouraient chaque jour, grâce à des soins, des médicaments et des vaccins améliorés plus largement disponibles.

Lire la suite:

La fin de la pandémie de COVID-19 est “en vue”, selon l’Organisation mondiale de la santé

Cependant, près de 400 personnes par jour continuent de mourir avec le COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Le président a passé plus de deux semaines isolé à la Maison Blanche après deux combats avec coronavirus à partir de juillet.

Sa femme Jill a contracté le virus en août.

M. Biden a déclaré que les cas bénins témoignaient des améliorations des soins au cours de sa présidence.

Il a également demandé au Congrès un financement supplémentaire de 22,4 milliards de dollars (19,6 milliards de livres sterling) pour se préparer à une éventuelle augmentation des infections à l’automne.