COVID-19 : le pari de la Chine sur les vaccins à ARNm locaux

La Chine tente de gérer sa plus grande épidémie de coronavirus sans un outil qu’elle aurait pu adopter il y a plusieurs mois, le type de vaccins qui se sont avérés offrir la meilleure protection contre les pires résultats de COVID-19.

Dès le printemps 2020, une société pharmaceutique chinoise, Fosun Pharma, a conclu un accord pour distribuer – et éventuellement fabriquer – le vaccin à ARNm fabriqué par Pfizer et BioNTech. Il n’a toujours pas été autorisé en Chine continentale, bien qu’il ait été autorisé à être utilisé par des autorités distinctes à Hong Kong et à Macao.

Maintenant, les experts de la santé disent que le retard – résultat de la mise de la politique et de la fierté nationale au-dessus de la santé publique – pourrait entraîner des décès de coronavirus évitables et des pertes économiques plus profondes, car des villes entières seraient verrouillées pour isoler la population non protégée du pays.

“Le plus gros problème concerne le retard de la réouverture”, a déclaré Xi Chen, économiste de la santé à l’École de santé publique de l’Université de Yale. “Les conséquences seront énormes, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, la perturbation de toutes sortes de secteurs de services.”

Des études ont constamment montré que la vaccination avec des vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna offre la meilleure protection contre l’hospitalisation et la mort dues au COVID-19. Les vaccins chinois fabriqués avec une technologie plus ancienne se sont avérés assez efficaces contre la souche originale du virus, mais beaucoup moins contre les variantes plus récentes.

Au fur et à mesure que ces preuves devenaient plus claires, même les pays qui utilisaient initialement des vaccins chinois et certains autres vaccins occidentaux moins efficaces se sont tournés vers les vaccins à ARNm pour les injections de rappel et les nouvelles vaccinations.

Pas la Chine. Les régulateurs n’ont pas dit publiquement pourquoi ils n’ont pas agi – les vaccins à ARNm sont autorisés dans une grande partie du monde et se sont avérés sûrs et efficaces chez des centaines de millions de personnes. Mais un responsable chinois de la santé et une autre personne directement impliquée dans les négociations ont déclaré à l’Associated Press que les autorités se sont retenues parce qu’elles veulent maîtriser la technologie en Chine et ne pas dépendre de fournisseurs étrangers. Les deux ont parlé sous couvert d’anonymat, compte tenu de la nature sensible de la question.

Pendant plus d’un an, l’approche semblait défendable. Le pays a été en mesure de garder le virus à distance mieux que tout autre grand pays grâce à son approche stricte «zéro COVID» qui isole les personnes infectées et enferme les communautés lorsque des infections apparaissent.

Mais maintenant, la variante hautement transmissible d’Omicron teste cette stratégie, nécessitant des verrouillages de plus en plus larges et plus longs qui ont un impact économique et humain plus important. Alors que d’autres pays sont en mesure de fonctionner presque normalement parce que leur population est protégée par la vaccination ou une infection antérieure, la Chine n’a plus que sa stratégie de verrouillage pour éviter un grand nombre d’hospitalisations et de décès.

La Chine est peut-être en train de changer d’avis. Le journal Global Times, propriété du Parti communiste, a rapporté le mois dernier que Fosun Pharma travaillait toujours avec les autorités sanitaires sur son approbation et les autorités de Shanghai ont récemment publié de nouvelles politiques qui pourraient autoriser l’importation de vaccins COVID-19. Fosun, basé à Shanghai, n’a pas répondu aux questions sur l’annonce.

La Commission nationale chinoise de la santé a adressé des questions à l’organisme de réglementation pharmaceutique du pays, l’Administration nationale des produits médicaux. Cette agence n’a pas répondu à une demande de commentaires par fax.

En attendant, espère un centre de vaccins à ARNm développé en Chine sur Abogen Biosciences, une startup fondée en 2019 par Bo Ying, un scientifique formé aux États-Unis qui a déjà travaillé pour Moderna.

La société s’est associée à des sociétés plus établies dans le pays, telles que Walvax, une société privée fondée en 2001, et l’Académie des sciences médicales militaires, le centre de recherche médicale de l’armée. Abogen a levé plus de 1,7 milliard de dollars depuis 2020.

Le vaccin candidat de la société a réussi à provoquer une réponse immunitaire dans un petit test préliminaire chez l’homme conçu pour évaluer la sécurité, selon une étude publiée dans la revue Lancet Microbe.

Les résultats étaient “prometteurs”, a déclaré le Dr Vineeta Bal, qui étudie les systèmes immunitaires à l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifiques de Pune, en Inde, bien qu’elle ait déclaré qu’une comparaison directe de la réponse immunitaire déclenchée par le tir avec le Pfizer et le Moderna des vaccins auraient aidé les scientifiques à mieux évaluer ses performances.

Mais les grandes études nécessaires pour montrer si le vaccin fonctionne pour prévenir les infections ou les symptômes n’ont pas été achevées. Abogen n’a pas répondu aux demandes d’interview.

Même si les études peuvent être achevées et que le vaccin s’avère efficace, la fabrication des millions de doses nécessaires sera un défi, selon les experts. Abogen a construit une usine de fabrication en décembre 2020 avec une capacité prévue pouvant atteindre 120 millions de doses par an.

La fabrication de ce vaccin et la garantie de la qualité à grande échelle seront un obstacle difficile à franchir car l’ARNm est encore une nouvelle technologie, a déclaré Scott Wheelwright, directeur de l’exploitation chez BioInno Bioscience, un sous-traitant biopharmaceutique chinois qui a eu des conversations avec Abogen.

Dans l’intervalle, Chen, l’expert en politique de santé de Yale, a déclaré que le gouvernement chinois devrait mieux protéger sa population âgée à la fois en approuvant le vaccin Pfizer et en encourageant les rappels.

Utilisant une expression chinoise qui signifie “abandonner complètement”, Chen a déclaré que le passage de “zéro COVID” ne doit pas nécessairement être tout ou rien. “Il n’est pas nécessaire que ce soit tang ping ou s’en tenir à zéro COVID”, a déclaré Chen. “Je ne pense pas qu’il y ait seulement deux solutions, et nous pouvons nous en tenir à un terrain d’entente.”



Ghosal a rapporté de New Delhi. Le journaliste d’Associated Press Dake Kang à Pékin a contribué à ce rapport



