COVID-19: le leader de Hong Kong défend les plans de codes de santé pour lutter contre le coronavirus au milieu des problèmes de confidentialité | Nouvelles du monde

Le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a défendu le plan de la ville visant à introduire des codes de santé pour lutter contre le COVID, au milieu des préoccupations de confidentialité concernant le système utilisé en Chine continentale.

L’approche proposée restreindrait les déplacements de certaines personnes, les personnes infectées recevant un code rouge et celles en quarantaine dans les hôtels recevant un code jaune.

M. Lee, qui a pris la parole lors d’une conférence de presse régulière mardi, a déclaré que le plan faisait partie de l’objectif de la ville d’adopter “des stratégies précises pour minimiser la portée des restrictions”.

“Toutes les mesures destinées à lutter contre l’épidémie ne seront pas utilisées à d’autres fins, cela n’arrivera pas”, a-t-il déclaré.

Monsieur Lee, qui a pris ses fonctions de directeur général le 1er juilleta exprimé son opinion sur l’intolérance envers le virus, comme la politique chinoise “zéro-COVID”.

Les mesures du code de la santé de la ville sont envisagées dans un contexte d’augmentation des infections à coronavirus après que la ville a combattu sa cinquième et pire épidémie qui a fait grimper son nombre cumulé à plus d’un million d’infections et plus de 9 000 morts.

Cependant, le système prévu de code de la santé a suscité des inquiétudes concernant la confidentialité et le contrôle social après que les médias chinois ont rapporté que les autorités du continent ont utilisé son système de code de la santé pour empêcher les résidents d’assister à une manifestation prévue dans une banque de la province du Henan.

M. Lee a déclaré que le système de code de santé est un moyen “d’identification précoce” des infections possibles.

Il a ajouté que seules les personnes infectées par COVID et les voyageurs entrants seront limités par les codes de santé.

Image:

Le directeur général de Hong Kong, John Lee, a exprimé son intention d’adopter une approche intolérante envers COVID. Photo : AP



Les résidents disent que le système est un “problème massif de confidentialité”

Cependant, certains résidents de Hong Kong restent méfiants vis-à-vis du système.

“C’est un énorme problème de confidentialité, c’est comme placer une cible dans le dos des personnes qui reçoivent des codes rouges ou jaunes”, a déclaré Wong Wing-tsang, un résident de Hong Kong âgé de 33 ans.

“Ici, il y a toujours l’attitude selon laquelle les gens traitent les personnes atteintes de COVID-19 comme des parias.”

Mme Wong a déclaré que le système ne semblait pas particulièrement complet, surtout si ceux qui sont infectés par le COVID décident de ne pas déclarer eux-mêmes leurs symptômes.

Hong Kong a enregistré plus de 2 700 cas mardi et la ville enregistre en moyenne plus d’un millier d’infections par jour depuis la mi-juin.

Hong Kong reste l’un des rares endroits, avec la Chine continentale, à maintenir des restrictions telles qu’une période de quarantaine obligatoire alors qu’une grande partie du monde s’est ouverte.