COVID-19 : le Japon axe le test pour les voyageurs vaccinés

TOKYO-

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé mercredi son intention d’assouplir les contrôles aux frontières à partir de début septembre en éliminant les exigences de tests COVID-19 avant le départ pour les voyageurs qui ont reçu au moins trois doses de vaccin, et il envisagera également d’augmenter les plafonds d’entrée quotidiens dès que possible. le mois prochain.

Le Japon, qui a imposé certaines des mesures frontalières les plus strictes pour le coronavirus, exige actuellement des résultats de test PCR négatifs dans les 72 heures suivant le départ pour tous les entrants, une pratique qui a été critiquée comme lourde.

Kishida, après avoir tenu des réunions virtuelles avec des ministres du gouvernement et des conseillers médicaux plus tôt mercredi, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse en ligne que les participants qui ont reçu au moins un vaccin de rappel peuvent renoncer au test de pré-entrée à partir du 7 septembre.

“Nous prévoyons d’assouplir progressivement les contrôles aux frontières pour permettre aux procédures d’entrée d’être aussi fluides que celles des autres pays du Groupe des Sept”, a déclaré Kishida depuis sa résidence officielle, où il était de service tout en s’isolant après avoir été testé positif au COVID-19 dimanche. .

Kishida a déclaré que son gouvernement prévoyait également d’augmenter le plafond quotidien pour les voyageurs entrants, actuellement fixé à 20 000, “dès que possible”. Selon les médias, le gouvernement envisage de plus que doubler le plafond quotidien à 50 000 dès le mois prochain.

“Notre combat contre le virus n’est pas facile, mais nous ne devons pas avoir trop peur et plutôt prendre en considération les caractéristiques de la variante omicron”, a déclaré Kishida. “Nous accélérerons nos réponses tout en équilibrant autant que possible les mesures d’infection et les activités sociales et économiques.”

Kishida a déclaré que le Japon prévoyait de raccourcir la période d’auto-isolement pour les patients COVID-19 des 10 jours actuels pour ceux qui présentent des symptômes et d’une semaine pour ceux qui ne présentent pas de symptômes. Les responsables sont en train de finaliser ces détails, a-t-il déclaré.

En juin, le Japon a partiellement ouvert ses frontières aux touristes étrangers pour la première fois en deux ans, mais n’autorise que ceux qui acceptent de participer à des voyages à forfait avec des guides. Le nombre d’entrants a diminué sous ces restrictions.

Les organisations commerciales au Japon et à l’étranger ont appelé le pays à assouplir ses contrôles aux frontières pour soutenir l’économie, en particulier l’industrie du tourisme, qui a été gravement touchée par la pandémie. Mais de nombreux Japonais hésitent à assouplir davantage les mesures aux frontières car le pays est aux prises avec une septième vague d’infections.

Les cliniques ont été inondées de patients présentant des symptômes bénins tels que fièvre, mal de gorge et toux, au milieu d’un manque de tests et de kits de test dans les pharmacies et en ligne.