COVID-19 : le groupe PEI demande des mesures contre la COVID-19

Un groupe de l’Île-du-Prince-Édouard appelle à un retour à des restrictions plus strictes sur la COVID-19 dans la province.

Cela fait partie d’une veillée aux chandelles à Charlottetown mercredi soir – un mémorial marquant les décès liés au COVID-19 de 52 insulaires.

Le groupe Protect our Province PEI (POPPEI) s’attendait à ce que des dizaines de personnes se rassemblent à Rochford Square à 20h30.

Les organisateurs disent que c’est aussi un appel à l’action pour le gouvernement provincial.

«La politique de santé publique, si vous l’étudiez, nécessite une perspective à plusieurs niveaux. Cela inclurait les masques plus le vaccin, pas simplement le vaccin », a déclaré Chris Robinson, économiste de la santé et organisateur du POPPEI. “Nous avons besoin de cette approche et d’un véritable plan pour le retour des enfants à l’école.”

Le groupe demande un retour au masquage obligatoire, une meilleure filtration de l’air dans les bâtiments publics, des mises à jour plus fréquentes des informations sur le COVID-19, un meilleur accès aux tests rapides et 10 jours de congés de maladie payés.

L’activité COVID-19 a chuté depuis un petit pic à la mi-juillet. Les chiffres publiés par la province mardi montrent une baisse du nombre de cas et d’hospitalisations, bien qu’il y ait eu trois nouveaux décès et 35% des personnes testées étaient positives pour le virus.

“Nous sommes toujours un point très chaud”, a déclaré Robinson. “Une inflexion à la baisse n’est pas la même chose que” nous sommes revenus là où nous étions à l’époque de la bulle atlantique “, c’est ce à quoi nous voulons revenir.”

La province n’a pas répondu à une demande d’interview sur le sujet mercredi.

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard est apparemment d’accord avec au moins certaines des recommandations du groupe. Il est devenu le dernier établissement postsecondaire des Maritimes à mettre en œuvre le masquage sur le campus au cours du prochain semestre d’automne, après en avoir fait l’annonce mardi.