COVID-19: Le Festival du téléchargement a de nouveau été annulé en raison du verrouillage, disent les organisateurs «au cœur brisé» | Actualités Ents & Arts

Le Download Festival a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus pour la deuxième année consécutive, ont déclaré ses organisateurs « navrés ».

La feuille de route de l’Angleterre en dehors du verrouillage, annoncée par Boris Johnson le mois dernier, rend impossible la tenue du week-end de trois jours entre le 4 et le 6 juin, ont-ils déclaré.

Dans un communiqué, les organisateurs ont déclaré: « Suite à l’annonce du gouvernement feuille de route et malgré les efforts extraordinaires déployés par le NHS pour déployer le vaccin, nous pouvons malheureusement maintenant confirmer que le Festival du téléchargement n’aura plus lieu cette année, mais nous avons de bonnes nouvelles pour 2022.

Image:

Iron Maiden remplacera System Of A Down en 2022, selon les organisateurs



«Nous n’avons jamais abandonné l’espoir de ramener le festival à Donington en juin et avons travaillé si dur dans les coulisses pour que cela se produise, mais malheureusement, nous savons maintenant que ce n’est pas possible.

« Nous avons le cœur brisé pour tous les membres de la famille Download, des artistes aux fournisseurs et bien sûr à nos passionnés de téléchargement. »

Confirmant son intention de revenir en 2022, ils ont annoncé que le groupe de heavy metal vétéran Iron Maiden remplacerait System Of A Down en tant que têtes d’affiche.

Le gouvernement espère lever toutes les restrictions restantes sur les contacts sociaux d’ici le 21 juin au plus tôt, ce qui signifierait que des événements plus importants, y compris des festivals, pourraient avoir lieu.

Parklife à Manchester, qui doit également se tenir en juin, est celui qui a reporté son édition 2021 – dans son cas à septembre.

Le téléchargement n’a pas expliqué pourquoi il avait choisi d’annuler au lieu de reporter ses dates 2021.

L’Association des festivals indépendants (AIF) a averti lundi que les festivals indépendants pourraient être contraints d’annuler s’ils ne bénéficient pas d’une assurance et d’une intervention de TVA soutenues par le gouvernement d’ici la fin du mois de mars.

Les événements nécessitent une assurance annulation liée au COVID-19 au cas où la feuille de route serait retardée, a-t-il déclaré.

Le directeur général de l’AIF, Paul Reed, a déclaré: «Le Premier ministre a établi une feuille de route et une date« pas plus tôt que »pour les festivals, et le public a répondu, démontrant un énorme appétit d’être de retour dans les champs cet été.

« Mais nous avons besoin d’interventions gouvernementales sur les assurances et la TVA avant la fin de ce mois, lorsque les festivals devront décider s’ils peuvent s’engager dans des montants importants de capital initial.

« Maintenant que nous avons une date » au plus tôt « , l’assurance est le dernier obstacle à la planification. »

Le circuit des festivals du Royaume-Uni a été durement touché par la pandémie de coronavirus, avec sa saison 2020 effectivement anéantie.

Image:

System Of A Down, vu au Danemark en 2017, n’apparaîtra pas au téléchargement en 2022



En janvier, Glastonbury a été annulée pour une deuxième année consécutive après que les organisateurs ont déclaré avoir essayé de «déplacer le ciel et la terre» pour y arriver.

Cependant, des événements comprenant Reading et Leeds, Creamfields et Field Day ont vu une augmentation des ventes de billets depuis qu’ils ont confirmé qu’ils allaient de l’avant, avec quelques ventes.

Les festivals ont ajouté 1,76 milliard de livres sterling en valeur brute à l’économie en 2019, avec près d’un Britannique sur trois regardant Glastonbury à la télévision.