Les cinémas ont souvent été considérés comme l’une des victimes du film d’apocalypse économique de la vie réelle qui se déroule à la suite de la pandémie COVID-19.

Avec les cinéphiles potentiels coincés à la maison et les cinémas dans l’obscurité, l’avenir du grand écran semble de plus en plus incertain ces derniers mois.

Et la pandémie a également accéléré le passage à davantage de films diffusés sur les services de streaming ainsi que dans les cinémas.

La décision de Warner Brothers de rendre tous ses films 2021 disponibles sur son service de streaming le même jour de leur sortie au cinéma a mis en colère certains de ses plus grands talents créatifs.

Réalisateur Christopher Nolan, qui a travaillé avec le studio pendant près de deux décennies, a déclaré: « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. «

Mais la présence croissante de Netflix et d’Amazon dans le paysage cinématographique ces dernières années avait déjà fait du passage au streaming une force imparable.

Les cinémas drive-in ont fait un retour pendant la pandémie



« Il y a cette idée que c’est une marche inévitable vers le streaming. Enfin, pas pour les gens qui font les films », a déclaré Phil Contrino, directeur de recherche à l’organisme représentant les propriétaires de cinémas américains.

«La communauté créative veut que ses films soient diffusés sur grand écran et elle est très réticente à embrasser un avenir qui ne concerne que le streaming car elle ne fait pas que ses films soient vus avant tout à la maison.

Mais selon Sharon Waxman, qui a fondé le site d’informations commerciales hollywoodiennes The Wrap, cette communauté créative a un pouvoir limité.

« Ce sont de très grandes forces historiques qui bougent et font changer les choses et aucun studio, aucun streamer, aucun réalisateur, aucune star de cinéma ne va arrêter ce mouvement inexorable dans l’histoire culturelle et économique. »

Sharon Waxman a déclaré que la communauté créative avait un « pouvoir limité »



Le cinéma a survécu à de nombreuses avancées technologiques au cours de son siècle d’existence et beaucoup pensent que le grand écran continuera de prospérer après la pandémie.

Le Eagle Theatre de Los Angeles est actuellement l’ombre du lieu qui a commencé à montrer des films dans les années 1920. Ses nouveaux propriétaires, qui dirigeaient autrefois l’emblématique magasin de vidéos Vidiots de LA, collectent des fonds pour redonner à l’Aigle son ancienne gloire en tant que cinéma à écran unique.

Maggie Mackay, directrice exécutive de la Fondation Vidiots, dit que le public veut toujours l’expérience du grand écran.

« Les services de streaming sont excellents. Ils sont incroyablement pratiques, mais vous perdez quelque chose lorsque vous éloignez les gens les uns des autres et que vous retirez des films des écrans. »

Maggie Mackay a déclaré que le public voulait toujours « l’expérience du grand écran »



L’exemple peut-être le plus frappant de l’attrait durable du grand écran à Los Angeles vient d’un homme d’affaires britannique. Gerry Cottle Jr, dont la famille est devenue célèbre en tant qu’opérateur de cirque au Royaume-Uni, voit des foules à guichets fermés dans les films au volant.

Il a dit: « Nous avons tous une cuisine dans nos maisons, cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas aller dans un bon restaurant. Nous pouvons tous avoir une télévision dans nos maisons, cela ne veut pas dire que nous n’allons pas veulent regarder les meilleurs et les plus grands films sur grand écran. «

Mais le décor est planté pour que 2021 soit une année charnière dans la bataille entre le grand écran et le petit.