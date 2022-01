Les survivants de l’Holocauste et les politiciens ont averti que l’antisémitisme est en augmentation alors que le monde réfléchit aux atrocités commises par les nazis à l’occasion du 77e anniversaire de la libération d’Auschwitz.

Les gens du monde entier rendent hommage aux millions de Juifs persécutés aux mains du régime d’Hitler jeudi, l’assemblée annuelle Holocauste Jour du Souvenir.

Des fidèles de toutes confessions allumeront ce soir une bougie pour se souvenir de toutes les victimes du génocide, dans le cadre de nombreux événements qui se déroulent, dont certains se tiennent en ligne en raison de la pandémie.

Cela survient alors que les politiciens et les survivants disent que l’antisémitisme a gagné du terrain pendant les fermetures.

La survivante d’Auschwitz, Inge Auerbacher, 87 ans, a rappelé la « période terrible d’horreur et de haine » comme elle l’a dit au parlement allemand : « Malheureusement, ce cancer s’est réveillé et la haine des Juifs est de nouveau monnaie courante dans de nombreux pays du monde, y compris l’Allemagne ».

« Cette maladie doit être guérie le plus rapidement possible. »

Image:

La survivante de l’Holocauste Inge Auerbacher a courageusement revisité ses souvenirs de l’Holocauste. Photo : Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa/AP Images



Mme Auerbacher, qui vit maintenant à New York, a partagé le souvenir d’avoir presque été frappée par une pierre lancée par des voyous nazis en novembre 1938.

Elle est transportée au camp-ghetto de Theresienstadt en août 1942.

« J’avais sept ans et la plus jeune d’environ 1 100 personnes, dont mes parents, moi et très peu d’autres ont survécu », se souvient-elle.

Mme Auerbacher a courageusement revisité son passé au milieu des craintes croissantes que la pandémie de COVID-19 ait « accéléré » la haine et le déni de l’Holocauste.

Image:

Inge Auerbacher photographiée en train d’étreindre le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Photo : AP



Son avertissement est venu alors que le gouvernement israélien accusait les manifestants contre les restrictions du COVID-19 qui se sont comparés aux Juifs sous le régime nazi d’avoir contribué à attiser l’antisémitisme dans le monde entier.

Dans un rapport à l’occasion de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, les ministres ont déclaré que les tropes racistes étaient devenus « répandus ».

Le président du parlement allemand, Baerbel Ba, a déclaré que la pandémie avait agi « comme un accélérateur » de l’antisémitisme.

« L’antisémitisme est là – il n’est pas seulement marginal, pas seulement parmi les éternellement incorrigibles et quelques trolls antisémites sur le net », a-t-elle déclaré.

« C’est un problème de notre société – toute la société. »

Image:

Des personnalités politiques honorant les victimes de l’Holocauste au Reichstag, à Berlin, en Allemagne



Environ six millions de Juifs européens ainsi que des millions d’autres ont péri aux mains des nazis et de leurs alliés pendant l’Holocauste – dont 1,5 million d’enfants.

S’adressant à une session parlementaire spéciale à Berlin, Mme Bas a déclaré : « Notre pays porte une responsabilité particulière – le génocide contre les Juifs d’Europe est un crime allemand.

« Mais en même temps, c’est un passé qui concerne tout le monde – pas seulement les Allemands, pas seulement les Juifs. »

L’Unesco et le Congrès juif mondial ont lancé jeudi un partenariat avec TikTok dans le but d’aider les utilisateurs à accéder à des informations vérifiées liées à la Shoah – le terme hébreu pour l’Holocauste.

Selon l’ONU, 17% du contenu lié à l’atrocité sur la plate-forme de médias sociaux a nié ou déformé l’Holocauste.