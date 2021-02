L’Angleterre et le Pays de Galles ont enregistré leur deuxième bilan hebdomadaire le plus élevé de décès par COVID-19 depuis le début de la pandémie fin janvier, selon les chiffres officiels.

La Office des statistiques nationales (ONS) a révélé mardi que 8 433 décès enregistrés dans la semaine se terminant le 29 janvier mentionnaient un « nouveau coronavirus (COVID-19) ».

« C’est le deuxième nombre hebdomadaire le plus élevé enregistré pendant la pandémie », a-t-il noté.

En outre, 45,7% des 18 448 décès enregistrés cette semaine impliquaient le COVID-19 – la plus forte proportion de décès impliquant le virus observée depuis le début de l’épidémie.

Dans l’ensemble, le nombre de décès enregistrés dans l’ensemble du Royaume-Uni – qui comprend également l’Écosse et l’Irlande du Nord – au cours de la semaine se terminant le 29 janvier était de 20 478, soit 6 052 de plus que la moyenne sur cinq ans.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent enregistré 112798 décès par COVID-19 – le cinquième score le plus élevé au monde et le plus grand d’Europe.

Janvier 2021 a été particulièrement meurtrier avec plus de 1000 nouveaux décès enregistrés sur 20 jours consécutifs.

Ceci est en partie attribué à l’émergence d’une variante du virus à la fin du mois de décembre, qui s’est avérée jusqu’à 70% plus transmissible. D’autres variantes, également plus transmissibles, ont depuis été découvertes en Afrique du Sud et au Brésil.

La diffusion rapide de la variante britannique a poussé le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson à imposer un troisième verrouillage national. Les magasins, pubs et restaurants non essentiels ont de nouveau été fermés, de même qu’un grand nombre d’écoles dans les zones particulièrement touchées. Il devrait durer au moins jusqu’au 22 février.

Ministre de la Santé Matt Hancock stressé lors d’un briefing de Downing Street lundi soir que bien qu’ils soient en baisse, le nombre de décès et de personnes hospitalisées reste « trop ​​élevé ».

Un autre 333 décès dus au COVID-19 ont été enregistrés lundi, ainsi que 14 104 nouveaux cas.

Il a ajouté que le pays « franchit un cap dans notre bataille contre le coronavirus », exhortant les gens à respecter les règles de verrouillage et à se faire vacciner lorsqu’ils sont contactés par le service de santé.

Plus de 12,2 millions de personnes ont reçu une première dose au Royaume-Uni, qui a commencé sa campagne de vaccination début décembre. Plus d’un demi-million ont reçu une deuxième dose.