COVID-19 laisse les propriétaires de Topshop au bord de l’effondrement

L’empire de la vente au détail du magnat Philip Green, qui possède des chaînes de mode britanniques bien connues comme Topshop, semble être au bord de l’effondrement suite au choc économique de la pandémie de coronavirus.

Cela arrive le jour où les détaillants à travers l’Europe et les Amériques accueillent un peu de répit avec les ventes du Black Friday.

Dans un autre coup dévastateur pour l’industrie britannique de la vente au détail à l’approche de la période cruciale de négociation de Noël, Arcadia Group a déclaré vendredi qu’il travaillait sur «des options de contingence pour assurer l’avenir des marques du groupe».

Comme d’autres noms de rue, les marques d’Arcadia – qui emploient environ 15000 personnes et comprennent Burton, Miss Selfridge et Dorothy Perkins – ont souffert pendant la pandémie et les restrictions associées à travers le Royaume-Uni, y compris deux verrouillages nationaux en Angleterre.

La concurrence a augmenté de la part de concurrents à bas prix comme Primark, ainsi que de perturbateurs en ligne tels que ASOS et Boohoo. Les critiques ont également déclaré que Green, qui a été impliqué dans une série de controverses au cours des dernières années, n’a pas suffisamment investi dans les entreprises pour les mettre en forme pour faire face à la nouvelle concurrence dans le commerce de détail.

Le groupe a cherché à blâmer le virus pour ses malheurs. Il a déclaré que “la fermeture forcée de nos magasins pendant des périodes prolongées à la suite de la pandémie de COVID-19 a eu un impact matériel sur le commerce de nos entreprises”.

Cependant, il a souligné que ses marques «continuent de faire du commerce» et que ses magasins ouvriront à nouveau en Angleterre dès que les restrictions relatives aux coronavirus seront levées la semaine prochaine.

L’Angleterre est dans un lock-out de quatre semaines qui a forcé la fermeture de tous les magasins vendant des articles jugés non essentiels. Le verrouillage expire le 2 décembre et les magasins seront autorisés à rouvrir. Les autres pays du Royaume-Uni – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – ont adopté des approches légèrement différentes, mais tous ont, à divers stades, réimposé des restrictions qui fermaient les magasins non essentiels.

Arcadia aurait été en pourparlers d’urgence avec des prêteurs dans le but d’obtenir un prêt de 30 millions de livres (40 milliards de dollars) pour aider à consolider ses finances.

S’il entre dans la soi-disant administration dès la semaine prochaine, il y aura probablement une bousculade parmi les créanciers pour obtenir le contrôle des actifs de l’entreprise.

C’est le dernier détaillant à avoir été martelé par la fermeture de magasins face au coronavirus, avec des rivaux en Grande-Bretagne, notamment Debenhams, Edinburgh Woolen Mill Group et Oasis Warehouse, tous tombant dans l’insolvabilité depuis la pandémie de mars.