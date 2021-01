Les caméras de vidéosurveillance avaient été éteintes au restaurant de Notting Hill où la chanteuse Rita Ora a organisé sa fête d’anniversaire pour éviter que ses invités célèbres ne soient filmés, selon la police.

Ora a déjà s’est excusé pour son « impulsion du moment » décision d’organiser une fête du 30e anniversaire le 28 novembre – alors que le Royaume-Uni était au milieu d’un autre coronavirus confinement.

À la demande du personnel de sécurité, les caméras de vidéosurveillance de la Casa Cruz à Londres avaient été éteintes le jour de la fête, selon la police.

Ora a déjà présenté des excuses pour la violation des règles



Des travaux sont en cours pour tenter d’obtenir la révocation de la licence du site à la suite de l’événement avant une audience jeudi, avec des détails sur la partie émergeant dans un rapport d’examen de la licence.

Dans une déclaration au conseil et à la police le 1er décembre, Scottie Bhattarai, un membre du personnel sur place, a déclaré qu’il avait donné le feu vert à l’événement.

M. Bhattarai a ajouté que l’équipe d’Ora l’avait appelé sur son téléphone portable personnel vers 17h30 le jour de la fête, disant qu’ils voulaient utiliser le lieu pour « boire et grignoter ».

Il a dit que le lieu s’était vu offrir 5 000 £ pour accueillir la fête et que, comme la plupart des membres du personnel avaient été congédiés, il s’était rendu à la Casa Cruz pour « faciliter l’événement ». Il s’est excusé d’être « gourmand », a déclaré son témoignage.

M. Bhattarai a ajouté que le groupe est arrivé à 19 heures avec environ sept ou huit invités, mais à 21 heures, il y avait environ 17 personnes au rassemblement.

Le mannequin Cara Delevingne et sa sœur Poppy étaient parmi les personnes présentes à la fête, selon la police.

« La sécurité pour l’entourage » ne voulait pas d’images de leur arrivée, a déclaré M. Bhattarai à la police, ajoutant qu’il avait éteint la vidéosurveillance entre 18 heures et 18 h 30.

Plus tard, M. Bhattarai a déclaré que le système de caméra était défectueux et qu’il était prévu de le réparer. Aucun paiement n’avait été prélevé au titre de l’événement au moment de sa déclaration, a-t-il ajouté.

La police a déclaré que les disques durs CCTV avaient été reformatés le 30 novembre, ce qui signifie qu’aucune séquence n’était disponible pour le mois précédent.

M. Bhattarai n’a divulgué aucun détail sur l’organisateur du parti à la police, indique le rapport.

Le PC James Larner a déclaré dans un communiqué qu’il était en service lorsque lui et un collègue ont répondu à un appel concernant une violation potentielle des règles de verrouillage.

Arrivés peu après 23h30, ils pouvaient entendre de la musique – mais les fenêtres de la salle avaient été noircies pour les empêcher de voir à l’intérieur, selon le communiqué.

PC Larner a ajouté qu’en utilisant de petits espaces, ils pouvaient voir deux femmes sans masque assises à une table, un homme près du bar et trois autres femmes assises à une table séparée, avec des verres visibles dans la pièce.

Les agents ont frappé à la porte, ce qui a alors fait cesser la musique et les personnes à l’intérieur ont disparu de la vue – sans réponse des occupants.

Il a dit que l’arrêt de la musique et le départ des participants signifiaient « il était probable que COVID les règlements étaient sciemment enfreints car les occupants ne souhaitaient pas dialoguer avec les agents « .

S’excusant à l’époque, Ora a déclaré: «Je me sens particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.

Un représentant de Cara Delevingne a été contacté pour commentaires.