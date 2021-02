COVID-19: La sœur de Jo Whiley, Frances, quitte l’hôpital et s’isole avec ses parents à leur domicile après le «cauchemar» du coronavirus | Nouvelles du Royaume-Uni

La sœur de Jo Whiley, Frances, a quitté l’hôpital et s’isole avec ses parents à leur domicile après le «cauchemar» du coronavirus de la famille.

Le DJ de la radio a dit à ses auditeurs mardi soir: « Ma sœur va très mal … ça a été l’une des pires semaines de notre vie, nous l’avons presque perdue à cause du COVID. Ça a été une courbe d’apprentissage très, très raide.

« J’ai maintenant une bien meilleure compréhension et appréciation de tous les médecins et infirmières et de tous ceux qui travaillent pour le brillant NHS. »

Jo Whiley dit que c’est « si difficile d’observer derrière une visière et un masque »



Frances, qui a des troubles d’apprentissage et du diabète, a été admise à l’hôpital avec le COVID-19 après une épidémie dans sa maison de soins du Northamptonshire.

Whiley, 55 ans, a déjà déclaré qu’elle vivait un «cauchemar» en se demandant pourquoi elle était a offert le vaccin à sa sœur de 53 ans, atteint du rare syndrome génétique du Cri du Chat.

Le radiodiffuseur a déclaré qu’il y a à peine quatre jours, la famille avait discuté des soins palliatifs pour Frances.

Elle a révélé dimanche que son frère s’était vu offrir le jab.

Et maintenant, la direction de Whiley a confirmé à Sky News que la femme de 53 ans avait quitté l’hôpital du Northamptonshire tard lundi et s’isolait avec sa mère et son père à leur domicile.

Mardi soir, Whiley a commencé son émission Radio 2 avec un message de remerciement à tout le personnel médical et aux supporters et a joué une chanson, La Bamba de Los Lobos, pour son frère.

Mise à jour sur Frances: un fil.

Tout d’abord, Frances voudrait dire un grand merci à tous ceux qui l’ont aidée, en particulier les incroyables médecins et infirmières du NHS, et ses nombreux sympathisants. ❤️ pic.twitter.com/Te8jD9LtvZ – Jo Whiley (@jowhiley) 23 février 2021

Elle a également posté une vidéo sur Twitter et Instagram de Frances donnant un coup de pouce et une salve d’applaudissements, et a déclaré que sa sœur « aimerait dire un immense merci à tous ceux qui l’ont aidée, en particulier les incroyables médecins et infirmières de la NHS, et ses nombreux sympathisants « .

Elle a ajouté: «Il est difficile de croire que nous sommes passés de la discussion sur les soins palliatifs vendredi soir à s’asseoir sur son banc préféré en buvant des tasses de thé.

Mais elle a ajouté qu’ils n’étaient pas complètement sortis du bois: « COVID a entraîné d’autres complications.

«Nous sommes maintenant aux prises avec un diabète inquiétant et des problèmes d’hypertension artérielle, et mes parents sont épuisés au-delà de toute croyance.

Frances a remercié tous ceux qui l’ont soutenue. Pic: Twitter / Jo Whiley



« C’est tellement difficile d’observer derrière une visière et un masque, impuissant ne le couvre pas. »

Elle a également renouvelé son appel pour que les personnes ayant des troubles d’apprentissage soient prioritaires dans le déploiement du vaccin.

«Tout le monde n’a pas été aussi chanceux que nous», dit-elle.

«Beaucoup sont morts ou souffrent d’un long COVID parce qu’ils n’étaient tout simplement pas protégés.

« Nous devons leur montrer qu’ils ne sont pas oubliés et que nous nous en soucions. »