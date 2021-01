Des événements musicaux en direct tels que des concerts et des festivals pourront se dérouler en toute sécurité cet été avec l’aide du gouvernement, a affirmé un groupe de pression de l’industrie.

Un rapport de UK Music a déclaré qu’il était convaincu qu’il pourrait gérer les risques pour la santé si le gouvernement fixait une date de démarrage pour l’industrie et introduisait COVID-19[feminine assurance annulation.

Son directeur général Jamie Njoku-Goodwin a reconnu que la pandémie faisait toujours rage, mais a insisté sur le fait qu’il y avait « un point final en vue ».

« Le gouvernement déploie le vaccin et spécule ouvertement sur le retour à la normale d’ici le printemps – mais il existe un risque sérieux que même si cela s’avère être une réalité, le manque de préavis et les options d’assurance disponibles signifieront une grande partie de la musique de l’été 2021. la saison ne peut pas continuer. «

Nick Reed, directeur général des salles de Town Hall et Symphony Hall à Birmingham, a déclaré: «Le secteur de la promotion doit avoir confiance qu’il peut faire la transition de fermé à ouvert.

«Cela doit être souscrit d’une manière ou d’une autre. Le gouvernement devrait envisager une assurance – une police d’assurance soutenue par le gouvernement pour y arriver.

« Nous ne sommes pas un fish and chips. Nous ne pouvons pas simplement commander le poisson le dimanche et rouvrir nos portes le lundi. Il y a un décalage dans le fonctionnement de notre entreprise. »

Le rapport, Let the Music Play: Save Our Summer, a également appelé à un soutien financier ciblé, à une extension de la réduction du taux de TVA sur les billets, à un report des frais de licence des autorités locales 2020 à 2021 et à une extension de l’allégement des tarifs professionnels.

Il est publié avant une audition au cours de laquelle les festivals de musique témoigneront de leur avenir à un groupe de députés du comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport.

L’industrie de la musique live est une grande entreprise, générant 4,7 milliards de livres sterling pour l’économie britannique en 2019 (UK Music).

Mais il est presque complètement fermé depuis mars en raison de la coronavirus réglementations en matière de pandémie et de distanciation sociale.

Jusqu’à 170 000 emplois dans l’industrie de la musique dans son ensemble devraient être perdus d’ici Noël, selon Live Music Industry Venues & Entertainment (LIVE).

Avant la pandémie, Symphony Hall a accueilli 2 200 spectateurs et employait 65 personnes.

Depuis mars 2020, il a licencié près d’un tiers de son personnel, licencié la plupart des autres et accueilli seulement deux représentations socialement distancées.

Mais la capacité réduite a rendu ces concerts non viables, a déclaré M. Reed.

Le secteur sera probablement l’un des derniers à rouvrir après la pandémie et il y a des craintes que de nombreux sites aient fermé pour de bon et qu’il y ait un manque de personnel qualifié disponible lorsque le public sera enfin prêt à revenir.

M. Reed a ajouté: « Nous allons mesurer notre avenir dans quelques mois. Nous avons des réserves. Mais c’est une organisation coûteuse, même à garder fermée. Donc, l’avenir reste vraiment dangereux pour nous.«

Jess Murphy est violoniste et a organisé Let Music Live, une manifestation de musiciens sur la place du Parlement en octobre.

Elle a déclaré que la pandémie de coronavirus, ainsi que les complications des tournées causées par le Brexit, étaient « absolument » la tempête parfaite pour l’industrie.

«En l’état de l’accord sur le Brexit, nous ne savons pas comment nous pouvons travailler dans l’Union européenne.

«Nous voulons désespérément que le gouvernement prenne cela au sérieux et essaie de nous aider, peut-être sous la forme d’une sorte de passeport culturel et créatif qui vous permette de travailler, disons, un an à la fois, plutôt qu’une situation qui serait terriblement difficile pour négocier, où chaque personne devrait négocier avec chaque pays si elle voulait faire une tournée.

« Cela deviendrait impossible parce que lors d’une tournée, vous devez être dans peut-être quatre pays différents à la fois juste en une semaine par exemple. »