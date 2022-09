COVID-19 : La pollution de l’air augmente le risque d’hospitalisation

L’exposition à la pollution de l’air augmente le risque d’hospitalisation au COVID-19, selon une nouvelle étude.

Publiée ce mois-ci dans l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, l’étude évaluée par des pairs a révélé que l’exposition aux polluants atmosphériques courants augmentait le risque d’hospitalisation jusqu’à 30 % pour les patients entièrement vaccinés.

“Parmi les personnes vaccinées, l’effet néfaste de l’exposition à la pollution de l’air est un peu plus faible que chez les personnes non vaccinées”, a expliqué le co-auteur Zhanghua Chen, professeur adjoint de sciences de la population et de la santé publique à l’Université de Californie du Sud, dans un communiqué de presse. “Mais cette différence n’est pas statistiquement significative.”

L’étude a analysé les données de plus de 50 000 patients atteints de COVID-19 dans le sud de la Californie. L’exposition estimée à la pollution de l’air a été calculée pour chaque adresse résidentielle à l’aide de données accessibles au public sur les niveaux de particules fines (PM2,5), de dioxyde d’azote (NO2) et d’ozone (O3) au cours du mois et de l’année précédant le diagnostic de chaque patient.

“Nous avons enquêté à la fois sur l’exposition à long terme et à court terme à la pollution de l’air, qui peut influencer la gravité du COVID-19 par différents mécanismes”, a déclaré Chen.

L’exposition à long terme à la pollution de l’air est liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et pulmonaires, qui peuvent toutes deux entraîner des symptômes de COVID-19 plus graves, ont noté les chercheurs, tandis qu’une exposition à court terme à la pollution de l’air peut intensifier l’inflammation pulmonaire, et même affectent les réponses immunitaires des patients. Étant donné que le COVID-19 est une maladie respiratoire, il n’était pas surprenant de constater que la qualité de l’air avait un impact sur les résultats des patients.

Pour les patients non vaccinés COVID-19, une exposition à court terme au dioxyde d’azote et aux particules fines a augmenté le risque d’hospitalisation de 13 à 14 %, tandis qu’une exposition à long terme a augmenté le risque de 22 à 24 %. Pour les personnes partiellement et complètement vaccinées, les risques étaient légèrement inférieurs, mais non statistiquement significatifs, selon l’étude. Les niveaux d’ozone n’ont pas eu d’incidence sur les taux d’hospitalisation.

L’étude a également pu établir davantage que la vaccination contre le COVID-19 entraîne moins d’hospitalisations.

“Les personnes entièrement vaccinées avaient un risque réduit de près de 90% d’hospitalisation pour COVID, et même les personnes partiellement vaccinées avaient environ 50% de risque en moins”, a déclaré Chen.

“Ces résultats sont importants car ils montrent que, bien que les vaccins COVID-19 réussissent à réduire le risque d’hospitalisation, les personnes vaccinées et exposées à de l’air pollué courent toujours un risque accru de résultats pires que les personnes vaccinées non exposées à la pollution de l’air, ” a ajouté la co-auteure Anny Xiang, chercheuse principale chez Kaiser Permanente, un consortium américain de soins de santé, dans le communiqué de presse.

Étant donné que les résultats suggèrent que l’amélioration de la qualité de l’air pourrait réduire les cas graves de COVID-19, les chercheurs étudient actuellement les impacts des purificateurs d’air intérieur sur les patients.