Le verrouillage strict du COVID-19 de la Grèce a été prolongé samedi après une détente au cours de la période des fêtes de fin d’année.

Le verrouillage d’une semaine doit entrer en vigueur dimanche à 06h00 CET et se terminer le 11 janvier. Pendant ce temps, « toutes les activités et services qui étaient progressivement autorisés avant Noël sont suspendus », a déclaré le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas dit dans une adresse télévisée.

Un couvre-feu nocturne de 21h00 à 05h00 heure locale sera réintroduit et les services religieux, y compris la « sanctification de l’eau en plein air » pour l’Epiphanie, sont interdits. Les écoles resteront fermées.

« Les nouveaux cas sont toujours élevés et la pression sur le système national de santé se poursuit. Nos hôpitaux continuent de traiter un grand nombre de patients. Malheureusement, environ 2 500 de nos concitoyens ont passé Noël dans des lits COVID, tandis que plus de 400 sont toujours en soins intensifs. Unités », a déclaré Petsas.

« Ces données nous obligent à rester vigilants, à faire tout ce que nous pouvons pour réduire davantage la propagation du (nouveau) coronavirus dans notre pays », a-t-il ajouté.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 4 600 personnes sont décédées en Grèce et près de 136 000 infections ont été confirmées, selon les dernières données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Un couvre-feu plus précoce entre quant à lui en vigueur samedi dans les zones les plus touchées de France.

Quelque 18 millions de personnes dans l’est du pays ne pourront plus quitter leur domicile à 18h00 CET et jusqu’à 06h00. Ailleurs, le couvre-feu reste fixé à 20h00 CET.

Les chiffres publiés vendredi soir montrent qu’un peu moins de 20 000 infections ont été confirmées à travers le pays au cours des dernières 24 heures. Mais les autorités craignent que le nombre ne monte bientôt à nouveau alors que les gens se rassemblent pour la période des fêtes.

Malgré le couvre-feu, plusieurs grandes fêtes ont eu lieu pour le réveillon du Nouvel An, dont une à 2500 personnes à Lieuron, en Bretagne. Samedi matin, les autorités étaient toujours confrontées à la rave illégale et dit à 11h00 CET qui avait verbalisé 1 200 fêtards et en avait arrêté cinq. Un centre de test temporaire a été ouvert dans un gymnase local.

L’agence de santé locale exhorte tous les participants à se faire tester et à commencer une quarantaine de sept jours.

La France est le deuxième pays le plus touché de l’UE, après l’Italie, avec plus de 64 700 morts déplorées depuis le début de la pandémie.