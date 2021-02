COVID-19: la France impose le verrouillage du week-end dans la région du sud-est

Les résidents de la région du sud-est de la France des Alpes-Maritimes seront bloqués au cours des deux prochains week-ends à la suite d’une recrudescence des cas de COVID-19, ont annoncé lundi les autorités.

La mesure de verrouillage local s’ajoute au couvre-feu nocturne national de 18 h à 6 h. Les résidents ne seront autorisés à sortir que pendant une heure pendant la journée dans un rayon de cinq kilomètres de leur domicile et pour un ensemble très limité de raisons. Celles-ci comprennent les achats essentiels, la visite d’un médecin, la pratique d’activités physiques et la promenade d’animaux de compagnie.

La zone de verrouillage touchera environ 90 pour cent des 1,1 million d’habitants de la région méditerranéenne et comprend les villes de Cannes, Nice et Menton.

Le préfet Bernard Gonzalez a déclaré aux journalistes que la région avait le taux d’incidence le plus élevé du pays avec près de 600 cas pour 100 000 habitants. Il a déclaré que les services hospitaliers étaient sur le point d’être débordés et a qualifié la situation de « très préoccupante ».

Les magasins d’une superficie de plus de 5000 mètres carrés ont également été fermés à partir de mardi pendant au moins 15 jours, tandis que le nombre de personnes autorisées à un moment donné dans les magasins de plus de 400 mètres carrés a été réduit à une personne pour 15 mètres carrés. en baisse de 10 mètres carrés.

Les contrôles à la frontière avec l’Italie seront également renforcés, ainsi que ceux effectués dans les aéroports, a déclaré Gonzalez, augmentant la possibilité de tester chaque passager sur certains vols.

Le maire de Nice Christian Estrosi dit sur Twitter qu’il est « satisfait » de la dernière annonce. « Tout doit être fait pour protéger nos Niçois et notre département », a-t-il ajouté.

Avec plus de 84 300 vies perdues à cause de la pandémie, la France est le septième pays le plus touché au monde et le troisième d’Europe après le Royaume-Uni et l’Italie.