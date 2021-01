COVID-19: La flambée du coronavirus de Los Angeles voit les Grammys reportés | Actualités Ents & Arts

Les Grammys ont été retardés en raison d’une augmentation des cas de COVID-19 à Los Angeles.

Surnommée la plus grande soirée musicale, elle devait avoir lieu le 31 janvier, mais une nouvelle date est désormais fixée au 14 mars.

La Recording Academy, l’organisme qui supervise les Grammys, a déclaré que la pandémie qui faisait rage dans le sud de la Californie signifiait qu’un report était « la bonne chose à faire ».

Dans une déclaration commune, la Recording Academy et CBS ont déclaré: « Après des conversations réfléchies avec des experts de la santé, notre animateur et nos artistes devant apparaître, nous reprogrammons la 63e cérémonie des Grammy Awards qui sera diffusée le dimanche 14 mars 2021.

« La détérioration COVID situation à Los Angeles, les services hospitaliers étant débordés, les unités de soins intensifs ayant atteint leur capacité et les nouvelles orientations des gouvernements des États et locaux nous ont tous amenés à conclure que reporter notre émission était la bonne chose à faire.

« Rien n’est plus important que la santé et la sécurité des membres de notre communauté musicale et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche à la production de l’émission. »

Le comté de Los Angeles est en proie à une vague meurtrière de le virus. Lundi, plus de 9 000 nouveaux cas ont été signalés.

Plus de 11 000 personnes sont mortes dans le comté depuis le début de la pandémie – alors que plus de 841 000 cas au total ont été signalés.

Eric Garcetti, maire de Los Angeles, a déclaré dimanche qu’une personne était infectée toutes les six secondes.

Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a exhorté l’industrie du cinéma et de la télévision à suspendre la production au milieu de la dernière vague.

Los Angeles a imposé une quarantaine obligatoire de 10 jours à toute personne qui se rend dans la région en dehors du sud de la Californie, tandis qu’une grande partie de l’État dans son ensemble est sous ordonnance de rester à la maison.