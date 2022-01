COVID-19 : la Corée du Nord s’apprête à rouvrir ses frontières et à reprendre ses échanges avec la Chine | Nouvelles du monde

Kim Jung-un a reconnu que sa vision précédente de l’économie ne fonctionnait pas en 2020 et a publié un nouveau développement pour les cinq années suivantes.

Mais il a répondu à la pandémie en restreignant le trafic et le commerce transfrontaliers, en interdisant les touristes et en bannissant les diplomates – au milieu de rapports, les troupes ont reçu l’ordre de tirer à vue sur les intrus.

La réouverture partielle de sa frontière après une période prolongée signifie que la Corée du Nord est désormais confrontée à la question de savoir comment acquérir et administrer des vaccins.

Et les experts pensent que les échanges seront nettement inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

L’aérodrome aurait été converti pour désinfecter les fournitures importées, qui contiendraient des médicaments et de la nourriture.

On pense que le premier train de marchandises nord-coréen a traversé le fleuve Yalu avant de retourner décharger des marchandises sur un aérodrome de la ville frontalière d’Uiju.

La Corée du Nord aurait effectué six essais de missiles en un mois. Photo de fichier

Les États-Unis ont condamné le lancement – ​​qui ne constituerait pas une menace immédiate – car ils se sont engagés à rester attachés à une approche diplomatique et ont exhorté la Corée du Nord à engager un dialogue.

« Le régime (de Kim Jong Un) développe une diversité impressionnante d’armes offensives malgré des ressources limitées et de sérieux défis économiques », a ajouté M. Easley.

Mais Pyongyang est « à fond dans ce qu’il perçoit comme une course aux armements avec Séoul », a déclaré le professeur d’affaires internationales Leif-Eric Easley, basé à l’université Ewha aux États-Unis. Sud coréen Capitale.

Et il a de nouveau plongé des deux tiers entre janvier et septembre de l’année dernière après que la Corée du Nord a bouclé ses frontières, selon les estimations sud-coréennes.

