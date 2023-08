COVID-19 : la Corée du Nord devient le dernier pays à assouplir ses frontières après la pandémie – mais uniquement pour ses citoyens | Nouvelles du monde

La Corée du Nord est devenue le dernier pays à rouvrir ses frontières suite à la pandémie de COVID-19 – mais uniquement à ses propres citoyens.

Pyongyang a annoncé que ses propres citoyens seraient autorisés à rentrer dans le pays par avion, ceux qui reviennent devant être mis en quarantaine pendant sept jours pour une « observation médicale appropriée », selon un communiqué de la télévision d’État.

Bien que les détails soient rares, les experts estiment que les Nord-Coréens à l’étranger comprennent des étudiants et des travailleurs, et qu’ils étaient pour la plupart basés dans des pays alliés comme la Chine ou la Russie.

La Corée du Nord a fermé ses frontières après le début de la pandémie, interdisant le tourisme, expulsant des diplomates clés et interrompant le trafic et le commerce frontaliers, les analystes estimant que cette décision nuisait à sa sécurité alimentaire et à son économie.

L’agence de renseignement sud-coréenne a déclaré qu’elle pensait que le Nord commencerait lentement à rouvrir complètement ses frontières dans le but de relancer son économie.

Image:

Des Nord-Coréens font la queue samedi pour un vol à destination de Pyongyang à l’aéroport international de Pékin. Photo : AP





Cette décision intervient quelques jours après qu’un vol commercial nord-coréen a atterri à Pékin pour ce qui serait la première fois depuis plus de trois ans.

L’avion est revenu plus tard dans la journée, mais on ne sait pas qui se trouvait à bord.

Plus tôt ce mois-ci, une délégation d’athlètes nord-coréens de taekwondo s’est rendue à Pékin par voie terrestre avant de s’envoler pour le Kazakhstan pour participer à une compétition internationale.

Il s’agit du plus grand groupe à quitter la Corée du Nord depuis le début de la pandémie.

Il y a également eu un vol vers la ville russe de Vladivostok ces derniers jours, l’agence sud-coréenne Yonhap ayant déclaré qu’aucun passager n’était à bord.

Plusieurs vols par semaine devraient être assurés vers la ville russe depuis Pyongyang – la seule liaison aérienne entre les deux pays.

Bien que ses frontières semblent avoir rouvert, les experts affirment qu’il faudra un certain temps avant que les touristes ne reviennent dans cet État secret, étant donné la nervosité persistante autour du COVID dans ce pays.

Ce n’est pas la seule activité aérienne menée par la Corée du Nord. deuxième lancement de satellite espion depuis le pays a échoué plus tôt cette semaine.