COVID-19 : la cacophonie continue – SwiftCurrentOnline.com

Les résidents et les familles du Sud-Ouest sont encouragés à prendre les précautions nécessaires et à rester conscients que le COVID-19 continue d’être une préoccupation constante.

Malgré l’approche de la saison du rhume et de la grippe, les hôpitaux enregistrent déjà un grand nombre de cas de COVID qui se poursuivront probablement jusqu’à l’hiver.

Le Dr David Torr, médecin hygiéniste à la Saskatchewan Health Authority et responsable régional du ministère de la Santé publique et de la médecine préventive, a noté que la COVID-19 semble persister toute l’année.

« Nous avons de nouvelles variantes ainsi que d’anciennes variantes qui circulent », a partagé le Dr Torr. « Les nouvelles variantes sont en fait quelque peu préoccupantes car elles sont plus fortes que celles qui circulaient au cours des mois précédents et malheureusement, nous constatons des hospitalisations à cause de cela. »

Il a souligné que le dernier vaccin est équipé pour cibler efficacement la nouvelle variante du COVID.

Les vaccins sont le meilleur moyen de protéger les personnes et leurs proches, non seulement en aidant à prévenir l’infection par le virus, mais aussi en réduisant considérablement le risque de complications et la gravité du virus s’il est contracté.

« Cette saison, nous encourageons les gens à se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre la COVID », a ajouté le Dr Torr.

D’autres moyens de rester en sécurité incluent la pratique d’une bonne hygiène, comme éternuer dans le bras et se laver soigneusement les mains, rester hydraté et au chaud, ainsi que rester à la maison lorsque des symptômes apparaissent.