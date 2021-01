L’acteur primé Kenneth Branagh jouera Boris Johnson dans un nouveau drame télévisé retraçant la pandémie de COVID du pays à travers les yeux du Premier ministre.

Cette île de Sceptred, un drame de Sky Original, racontera l’histoire de certains des événements les plus dévastateurs qui aient jamais frappé le pays – et celle d’un Premier ministre qui a traversé des temps sans précédent.

Le drame retracera l’impact sur la Grande-Bretagne de cette crise unique en une génération et la réponse des scientifiques, des infirmières et des médecins alors qu’ils travaillaient sans relâche pour essayer de contenir le virus.

Il est basé sur des témoignages de première main de personnes de tous horizons: du numéro 10, du ministère de la Santé, du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE), et des hôpitaux et des maisons de soins à travers le pays.

Le drame retracera les tentatives du Premier ministre pour unir le pays pendant la crise



La série en cinq épisodes a été co-écrite et réalisée par Michael Winterbottom, dont les succès précédents incluent Welcome To Sarajevo, A Mighty Heart, 24-Hour Party People et The Road To Guantanamo.

Il a dit: « La première vague du COVID-19[feminine La pandémie restera dans les mémoires à jamais: une époque où le pays s’est réuni pour combattre un ennemi invisible, une époque où les gens étaient plus conscients que jamais de l’importance de la communauté. «

Il a ajouté la série « tissée à travers d’innombrables histoires vraies ».

Zai Bennett, directeur général du contenu de Sky UK, a déclaré la «la résilience et le courage» du public au cours de l’année écoulée avaient été «tout simplement extraordinaires».

Il a déclaré: « Représentant le personnel du NHS et les principaux travailleurs en première ligne de la lutte extraordinaire, à ceux du gouvernement confrontés à des défis sans précédent; Michael Winterbottom a une vision claire et convaincante en racontant cette histoire remarquable.

« L’incroyable talent créatif que Fremantle a réuni, y compris la performance centrale de Kenneth Branagh, fera de This Sceptred Isle un drame dont nous sommes fiers de raconter. »

L’acteur Branagh, lauréat des BAFTA et Emmy Awards, a récemment joué dans le thriller de science-fiction Tenet.

Cette île de Sceptred devrait être présentée en première sur Sky Atlantic à l’automne de l’année prochaine.