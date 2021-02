COVID-19: Jo Whiley a offert un jab à une sœur vulnérable qui a maintenant été testée positive pour le coronavirus | Nouvelles du Royaume-Uni

Jo Whiley dit qu’elle a eu ses «pires craintes réalisées» après que sa sœur cadette, qui a des difficultés d’apprentissage et du diabète, ait été testée positive pour le coronavirus.

Le DJ radio a révélé sur Twitter lundi qu’on lui avait offert un COVID jab avant Frances et a dit qu’elle aurait «désespérément» souhaité que son frère en ait offert un en premier.

Elle avait dit plus tôt à ses partisans que la famille avait vécu un «week-end anxieux» après la confirmation d’une épidémie au foyer de soins où Frances, 53 ans, est résidente.

Frances a maintenant été testée positive pour COVID-19. Pic: Twitter / Jo Whiley



Mardi, la femme de 55 ans a déclaré que sa sœur avait été testée positive pour le coronavirus.

« J’ai l’impression d’être dans un film terrible avec de mauvais rebondissements », a-t-elle écrit dans un post. « Tard hier soir, j’ai reçu un appel pour dire que Frances, ma sœur, avait été testée positive et COVID.

«Nos pires craintes se sont réalisées après l’avoir gardée en sécurité pendant un an et avec un vaccin si proche… elle va bien jusqu’à présent… Tout est traversé.

Plus de 15 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose d’un vaccin COVID, le NHS ciblant initialement les quatre principaux groupes prioritaires – comprenant les personnes âgées de 70 ans et plus et les plus vulnérables sur le plan clinique.

Dans une interview avec Radio 4, Whiley a déclaré que c’était pour cette raison qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait reçu l’appel avant sa sœur – bien qu’elle ait dit que cela pourrait être parce qu’elle était classée comme sa soignante.

«Je ne comprends pas, pour être honnête avec vous», dit-elle.

«Elle est au niveau six mais elle a aussi un diabète assez grave, ce qui, à mon avis, la place au niveau quatre parce qu’elle a un problème de santé sous-jacent, alors j’aurais pensé qu’elle aurait été vaccinée, mais cela ne s’est pas produit.

Jo Whiley dit qu’elle abandonnerait son vaccin « en un clin d’œil » pour sa sœur



«Et je suppose que ce que je fais, c’est juste vouloir parler pour des gens comme Frances, des gens qui vivent dans sa maison de retraite, qui ont été négligés, parce que cela arrive si souvent.

« Les personnes ayant des difficultés d’apprentissage sont négligées. Elles n’ont pas de voix, elles n’ont personne là-bas. Juste harceler tout le monde en disant » Et moi? Aidez-moi ici « . »

Elle a ajouté: « Et j’abandonnerais mon vaccin en un clin d’œil si je le pouvais pour que ma sœur et l’un des résidents de sa maison reçoivent leur vaccin. Cela ne me semble pas juste. »

Whiley (à droite) dit que sa sœur (à gauche) a des troubles d’apprentissage et du diabète. Pic: Twitter / Jo Whiley



Pendant ce temps, Edel Harris, directeur général de l’organisation caritative pour les personnes handicapées Mencap, a déclaré qu’il était « encourageant » de voir le gouvernement atteindre son cap des 15 millions, mais a souligné qu’il y avait encore trop de personnes handicapées en attente.

Elle a déclaré: «Les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont six fois plus susceptibles de mourir COVID-19[feminine que le reste de la population, mais ceux qui ont un trouble d’apprentissage léger ou modéré ne sont pas du tout prioritaires. Nous exhortons le gouvernement à inclure de toute urgence toutes les personnes ayant des troubles d’apprentissage dans le groupe six – il n’est pas trop tard.

«Il est inacceptable qu’au sein d’un groupe de personnes si durement touchées par la pandémie et qui, même avant le COVID, meurent en moyenne plus de 20 ans plus jeunes que la population générale, beaucoup se sentent effrayées et se demandent pourquoi elles ont été exclues.

« Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) et le gouvernement doivent agir maintenant pour aider à sauver la vie de certaines des personnes les plus vulnérables de la société en donnant la priorité urgente à toutes les personnes ayant des troubles d’apprentissage pour le vaccin. »