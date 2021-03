Il « est » irréaliste « de penser que la pandémie de COVID-19 sera terminée avant la fin de l’année, a souligné lundi un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Dr Michael Ryan, directeur du programme d’urgence de l’OMS, a déclaré aux journalistes du siège de l’organisation à Genève que « pour le moment, le virus est très sous contrôle ».

« Il sera prématuré, et je pense irréaliste, de penser que nous allons en finir avec ce virus d’ici la fin de l’année. »

Il a cependant noté que « si les vaccins commencent à avoir un impact non seulement sur la mort et pas seulement sur l’hospitalisation, mais ont un impact significatif sur la dynamique de transmission et le risque de transmission, alors je crois que nous allons accélérer vers le contrôle de cette pandémie. »

«Si nous sommes intelligents, nous pouvons en finir avec les hospitalisations et les décès et la tragédie liés à la pandémie» avant la fin de l’année, a-t-il poursuivi.

Le le nombre de nouveaux cas a augmenté dans le monde dans la semaine se terminant le 22 février – la première augmentation hebdomadaire enregistrée depuis le début de janvier. Cas confirmés roses dans les Amériques, la Méditerranée orientale, l’Europe et l’Asie du Sud-Est.

Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que « c’est décevant, mais pas surprenant ».

«Nous travaillons pour mieux comprendre ces augmentations de la transmission du COVID-19. Cela semble être dû en partie à l’assouplissement des mesures de santé publique, à la circulation continue de variantes et aux gens qui baissent la garde» il ajouta.

Il a réitéré son appel à une plus grande solidarité vaccinale, soulignant que « les pays ne sont pas dans une course les uns avec les autres, c’est une course commune contre le virus COVID-19 ».

« Il est regrettable que certains pays continuent de donner la priorité à la vaccination des adultes plus jeunes, en meilleure santé et à faible risque de maladie dans leur propre population, avant les agents de santé et les personnes âgées ailleurs. »

« Nous ne demandons pas aux pays de mettre leur propre population en danger. Nous demandons à tous les pays de faire partie d’un effort mondial pour supprimer le virus partout », a-t-il déclaré.

L’OMS souhaite que la vaccination contre le virus mortel ait commencé dans chaque pays dans les 100 premiers jours de l’année.

Le Dr Tedros a signalé que le Ghana et la Côte d’Ivoire sont devenus les premiers pays lundi à commencer leur campagne de vaccination avec des doses fournies par le programme COVAX.

Le programme fournira 237 millions de doses de vaccins à 140 pays participants avant la fin du mois de mai.