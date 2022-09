Covid-19 injections d’omicron disponibles, mais leur efficacité n’est pas claire

Les États-Unis ont autorisé cette semaine la première refonte majeure des vaccins Covid-19 dans le but d’endiguer une vague attendue d’infections et d’hospitalisations cet automne.

Mais on ne sait pas quelle protection les nouveaux rappels offriront. La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont autorisé les injections sans aucune donnée provenant d’essais cliniques qui testent les doses reformulées chez l’homme.

Les nouveaux rappels, autorisés pour les personnes âgées de 12 ans et plus, ciblent la sous-variante omicron BA.5 hautement contagieuse et immuno-évasive qui a provoqué une vague de percées d’infections au cours de l’été. Les tirs ciblent également la souche originale du virus qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019.

Les hauts responsables de la santé du pays ont agi avec urgence cet été pour s’assurer que les nouveaux boosters seraient déployés à temps pour l’automne. Ils craignent que l’efficacité décroissante des anciens vaccins crée une ouverture pour qu’omicron provoque une autre vague d’hospitalisations cet hiver, car les gens passent plus de temps à l’intérieur où le virus aéroporté se propage plus facilement.

Les décès et les hospitalisations ont augmenté depuis avril parmi les personnes âgées, le groupe d’âge le plus vacciné en Amérique, car l’omicron a continué de muter en des sous-variantes de plus en plus transmissibles qui esquivent la protection des vaccins d’origine, selon Heather Scobie, épidémiologiste du CDC.

Le Dr Peter Marks, qui dirige le bureau de la FDA qui examine les vaccins, a déclaré que les nouveaux rappels visent à rétablir les niveaux élevés de protection que les vaccins ont démontrés au début de 2021. Mais Marks a reconnu que les experts du gouvernement fédéral ne savent tout simplement pas encore si les rappels seront atteindre la barre haute fixée par ces doses.

“Nous ne savons pas encore avec certitude si nous atteindrons ce même niveau, mais c’est l’objectif ici. Et c’est ce que nous croyons que les preuves que nous avons vues aident à indiquer”, a déclaré Marks aux journalistes lors d’une conférence de presse. conférence après l’autorisation de la FDA mercredi.

La FDA effectuera une surveillance pour voir si les boosters atteignent cet objectif, a déclaré Marks. Lorsque les injections de Pfizer et Moderna ont été autorisées en décembre 2020, elles offraient une protection à plus de 90 % pour prévenir le Covid.

Marks a déclaré aux journalistes qu’il faudra probablement encore au moins deux mois avant que les données humaines sur les boosters BA.5 ne soient accessibles au public. Mais il a déclaré que la FDA a utilisé essentiellement le même processus pour autoriser les nouveaux rappels sur lesquels elle s’appuie depuis des années pour changer les souches de virus dans les vaccins antigrippaux.

“Nous sommes assez convaincus que ce que nous avons est très similaire à la situation que nous avons connue dans le passé avec les changements de la grippe où nous ne faisons pas d’études cliniques pour eux aux États-Unis”, a déclaré Marks. “Nous savons, d’après le fonctionnement du vaccin et les données dont nous disposons, que nous pouvons prédire dans quelle mesure le vaccin fonctionnera.”

Les nouveaux rappels pourraient prévenir 2,4 millions d’infections, 137 000 hospitalisations et 9 700 décès si une nouvelle variante n’émerge pas, selon une projection d’une équipe de scientifiques qui prévoit la trajectoire de la pandémie, appelée la Hub de modélisation de scénarios Covid-19.

Mais cette projection est basée sur des hypothèses optimistes concernant la couverture et l’efficacité du rappel, selon les scientifiques. Le modèle suppose que les injections s’avéreront efficaces à 80 % pour prévenir les maladies et que le public adoptera largement les nouveaux rappels. Il n’y a pas de données d’efficacité sur les nouveaux vaccins et on ne sait pas à quel point la demande du public sera forte pour eux.

Le CDC estime qu’une campagne de vaccination au début de l’automne avec des rappels pourrait faire économiser aux États-Unis entre 63 et 109 milliards de dollars en frais médicaux en évitant les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs.

Pfizer et Moderna développaient à l’origine de nouveaux boosters pour cibler la première version d’omicron, BA.1, qui a provoqué la vague massive d’infections et d’hospitalisations l’hiver dernier. Mais suivre l’évolution rapide du virus s’est avéré difficile.

Au moment où les principaux responsables de la santé du pays ont pris des mesures sérieuses en avril pour préparer de nouveaux rappels, des sous-variantes plus transmissibles avaient déjà chassé omicron BA.1 de la prévalence. En juin, la FDA a demandé aux fabricants de vaccins de changer de vitesse et de cibler l’omicron BA.5 après sa domination.

Cette décision n’a pas laissé suffisamment de temps à Pfizer et Moderna pour terminer les essais cliniques humains sur les nouveaux rappels avant le déploiement du vaccin à l’automne.

En conséquence, la FDA et le CDC s’appuient sur les données humaines des essais cliniques des injections BA.1 pour comprendre comment les boosters BA.5 pourraient fonctionner. Ils se sont également appuyés sur les données d’études dans lesquelles les boosters BA.5 ont été testés sur des souris.

Le comité consultatif indépendant du CDC a soutenu les tirs jeudi lors d’un vote écrasant.

Mais plusieurs membres du panel ont également émis des réserves sur le manque de données humaines.

“J’ai vraiment du mal avec un vaccin qui n’a pas de données cliniques rapportées pour les humains, pour ceux qui recevraient réellement le vaccin”, a déclaré le Dr Oliver Brooks, membre du comité et médecin-chef de Watts HealthCare Corp. à Los Anges.

Le Dr Pablo Sanchez, le seul membre du comité du CDC à avoir voté contre les injections, a qualifié de prématurée la décision de recommander les nouveaux boosters sans données humaines.

“Il y a déjà beaucoup d’hésitation face aux vaccins – nous avons besoin des données humaines”, a déclaré Sanchez, professeur de pédiatrie à l’Ohio State University.

Le Dr Doran Fink, chef adjoint de la division d’examen des vaccins de la FDA, a déclaré aux membres hésitants du comité que les nouvelles injections de rappel utilisent exactement le même processus de fabrication que les anciens vaccins et contiennent la même quantité totale d’ARNm, le code qui ordonne aux cellules humaines de produire les protéines qui provoquent une réponse immunitaire pour se défendre contre le Covid.

Fink a déclaré que les tirs BA.1 et BA.5 sont suffisamment similaires pour utiliser les données des essais humains BA.1 pour avoir une bonne idée de la façon dont les nouveaux boosters BA.5 fonctionneront.

Pfizer et Moderna ont présenté des données lors de la réunion du CDC qui ont montré que les injections de BA.1 déclenchaient une réponse immunitaire plus forte chez l’homme que les anciens vaccins. Les études sur la souris des deux sociétés sur les injections BA.5 ont également montré une réponse immunitaire plus forte.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré la semaine dernière qu’attendre plus longtemps les données humaines des injections BA.5 pourrait signifier que les boosters deviendraient obsolètes si une nouvelle variante émergeait.

“Il y a toujours une question ici d’être trop lent ou trop rapide”, a déclaré Walensky à “Conversations on Health Care” dans une interview à la radio. “L’un des défis est que si nous attendons que ces données émergent dans les données humaines … nous utiliserons ce que je considérerais comme un vaccin potentiellement obsolète.”

Moderna a terminé l’inscription à ses essais cliniques la semaine dernière et attend des résultats d’ici la fin de l’année. Les essais cliniques de Pfizer sont en cours, bien que la société n’ait pas précisé quand elle disposera de données.

Brooks a demandé pourquoi la FDA avait décidé d’opter pour un vaccin BA.5 alors que des données cliniques sont disponibles pour les vaccins BA.1 que les fabricants de vaccins développaient à l’origine. Le Canada et le Royaume-Uni ont autorisé de nouvelles injections de rappel ciblant omicron BA.1

Fink a déclaré que les États-Unis avaient sélectionné BA.5 sur la base des conseils du comité indépendant de la FDA, des données d’Afrique du Sud indiquant qu’une infection naturelle par la sous-variante offre une protection plus large que l’infection par BA.1, et le fait que BA.5 est dominant.

Bien que les membres du comité aient hésité à continuer sans les données humaines, ils ont convenu que les nouveaux rappels devraient avoir un profil de sécurité similaire aux anciens vaccins car ils utilisent la même plate-forme. Les vaccins Covid ont été administrés à des millions de personnes aux États-Unis avec des effets secondaires pour la plupart bénins.

Les effets secondaires les plus courants des essais humains des injections BA.1 étaient la douleur, la rougeur, l’enflure au site d’injection, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les frissons, les nausées, les vomissements et la fièvre, selon la FDA.

Le Dr Sara Oliver, un responsable du CDC, a déclaré au comité que le risque de myocardite, inflammation du muscle cardiaque, après un rappel BA.5 est inconnu. Mais les responsables de la santé prévoient qu’il sera similaire au risque observé avec les anciens vaccins.

Les vaccins de Pfizer et de Moderna ont été associés à un risque élevé de myocardite chez les jeunes hommes et les adolescents, surtout après la deuxième dose. Mais le risque de myocardite est plus élevé à cause de l’infection à Covid que de la vaccination, selon le CDC.

Le Dr Grace Lee, présidente du comité du CDC, a cherché à rassurer le public sur le fait qu’il existe un système de surveillance robuste pour surveiller la sécurité et que le groupe se réunira à nouveau si de nouvelles préoccupations émergent.

“Je veux juste m’assurer que les membres du public sont conscients que nous continuons à surveiller de près”, a déclaré Lee. “Nous avons des systèmes et des équipes qui continuent de surveiller et de se rencontrer.”