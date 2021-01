TipRanks

Ces 3 stocks de voitures électriques valent-ils toujours la peine d’être achetés? L’analyste pèse

Les voitures électriques gagnent en popularité, une tendance alimentée par l’acceptation sociale, la mentalité verte et la reconnaissance du fait que le moteur à combustion interne a ses défauts. Certaines de ces failles sont corrigées par les véhicules électriques (VE). Ils apportent moins d’émissions, moins de pollution de la voiture et la promesse de hautes performances hors de propos. Pour le moment, les principaux inconvénients sont le coût élevé et la portée relativement courte de la technologie actuelle des batteries. Malgré cela, de nombreux consommateurs ont décidé que les avantages l’emportaient sur les coûts et que les ventes de véhicules électriques augmentaient. La Chine, en particulier, est connue depuis longtemps pour ses problèmes de pollution et de smog, et le gouvernement fait activement pression sur les véhicules électriques en tant que facteur d’amélioration possible. En outre, les véhicules électriques, avec leur accélération rapide et leur (généralement) courte portée, sont parfaitement adaptés aux centres urbains surpeuplés – et en croissance – de la Chine. Dans un examen complet du secteur chinois des véhicules électriques, Alexious Lee, analyste chez Jefferies, a déclaré: «Nous sommes constructifs quant aux perspectives du NEV en Chine alors que le pays poursuit la tendance de« l’électrification à la numérisation ». Alors que les coentreprises des constructeurs automobiles mondiaux se déploient rapidement nouveaux modèles de véhicules à économie d’énergie (HEV et PHEV) pour se conformer à l’objectif descendant de réduire la consommation moyenne annuelle de carburant des entreprises (CAFC), les constructeurs automobiles chinois (anciens et startups) sont motivés à accélérer rapidement l’adoption du BEV avec l’entrée- niveau, des modèles de navettage en ville et des modèles avancés haut de gamme. » Dans ce contexte, Lee a sélectionné une action chinoise de VE qui vaut la peine d’être détenue et deux que les investisseurs devraient éviter pour le moment. Nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour découvrir ce que les autres analystes de Wall Street ont à dire sur les perspectives de ces trois. Li Auto (LI) La société chinoise de véhicules électriques Li Auto se vante d’avoir le modèle de véhicule électrique le plus vendu du pays. Le Li ONE a vendu 3 700 unités en octobre dernier, ce qui porte à 22 000 le nombre total vendu au cours de la première année de production. Aux taux de ventes et de production actuels, Li s’attend à ce que l’entreprise double son chiffre d’affaires annuel cette année. C’est un gros problème sur le plus grand marché de voitures électriques au monde. La Chine produit plus de la moitié de tous les véhicules électriques vendus dans le monde et presque tous les bus électriques. Li Auto, fondée en 2015, s’est concentrée sur les hybrides rechargeables – des modèles qui peuvent se brancher sur une station de charge pour maintenir la batterie, mais qui disposent également d’un moteur à combustion pour compenser les réseaux de charge à faible densité. Le Li ONE est un SUV hybride électrique pleine grandeur qui a rapidement trouvé sa popularité sur son marché. Li Auto est devenue publique au NASDAQ en juillet 2020. Lors de l’introduction en bourse, la société a commencé avec un cours de l’action de 11,50 $ et a clôturé le premier jour avec un gain de 40%. Dans les mois qui ont suivi, LI s’est apprécié de 116%. Ces gains d’actions surviennent alors que la société a déclaré de solides bénéfices. Au 3T20, le dernier trimestre publié, LI a réalisé un chiffre d’affaires de 363 millions de dollars, en hausse de 28% en séquentiel, et se taille la part du lion des 369,8 millions de dollars de chiffre d’affaires total de la société. Également positif, Li a annoncé une augmentation séquentielle de 149% du flux de trésorerie disponible, à 110,4 millions de dollars américains. Lee est impressionné par la technologie de Li Auto, notant que «le groupe motopropulseur EREV de Li One s’est avéré un grand succès grâce à (1) une portée étendue, (2) un impact limité des basses températures, (3) une acceptation plus facile par les acheteurs de voitures. L’avantage est durable avant la parité des coûts de batterie, estimée à FY25 (LFP) et FY27 (NMC), faisant de LI AUTO le constructeur automobile à rendre OCF positif et rentable plus tôt que ses pairs. « L’analyste a ajouté, » LI AUTO est le premier en La Chine a commercialisé avec succès un véhicule électrique à autonomie étendue (EREV) qui est une solution à l’anxiété d’autonomie des conducteurs et à la forte BOM des constructeurs automobiles. Alimenté par du carburant, le système ER fournit une source alternative d’électricité en plus des batteries, ce qui est très remarquable dans les environnements à basse température où les BEV peuvent perdre jusqu’à 50% de la gamme imprimée. « Considérant la technologie de l’entreprise comme l’attraction principale pour les clients et les investisseurs, Lee a commencé sa couverture de LI avec une note d’achat et un objectif de cours de 44,50 $. Ce chiffre implique une croissance à la hausse de 25% dans l’année à venir. (Pour regarder les antécédents de Lee, cliquez ici) Il y a un large accord sur Wall Street avec Lee que cette action est une proposition d’achat. Les actions LI ont une cote de consensus Strong Buy, basée sur 6 avis, dont 5 achats et 1 conservation. Les actions sont au prix de 35,60 $ et l’objectif de cours moyen de 44,18 $ est conforme à celui de Lee, ce qui suggère 24 % à la hausse pour les 12 prochains mois. (Voir l’analyse boursière de LI sur TipRanks) Nio (NIO) Là où Li Auto a le modèle EV le plus vendu en Chine, la société concurrente Nio est en concurrence avec Tesla d’Elon Musk pour la meilleure place de part de marché dans le Marché chinois des véhicules électriques. Avec une capitalisation boursière de 90 milliards de dollars, Nio est le plus grand constructeur chinois de voitures électriques. La société propose une gamme variée de produits, notamment des SUV à batterie lithium-ion et une voiture de sport à moteur électrique refroidie par eau. Deux berlines et une fourgonnette sont sur les planches à dessin pour une sortie future. En attendant, les véhicules de Nio sont populaires. La société a déclaré 43728 livraisons de véhicules en 2020, soit plus du double du chiffre de 2019, et les cinq derniers mois de l’année ont vu les livraisons de voitures augmenter pendant 5 mois consécutifs. Les livraisons de décembre ont dépassé 7 000 véhicules. Les revenus de Nio ont augmenté régulièrement et ont montré des gains importants d’une année à l’autre au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020. Au deuxième trimestre, le gain était de 137%; au troisième trimestre, il était de 150%. En chiffres absolus, le chiffre d’affaires du troisième trimestre a atteint 654 millions de dollars. Cependant, les actions ayant progressé de 1016% au cours des 52 dernières semaines, il y a peu de place pour une croissance supplémentaire – du moins selon Lee de Jefferies. L’analyste a lancé une couverture sur NIO avec une note Hold et un objectif de cours de 60 $. Ce chiffre implique une modeste hausse de 3%. «Nous utilisons la méthode DCF pour valoriser NIO. Dans notre modèle DCF, nous prenons en compte une croissance solide des volumes, un bénéfice net positif de FY24 et un FCF positif à partir de FY23. Nous appliquons un WACC de 8,1% et un taux de croissance terminal de 5% et arrivons à l’objectif prix de 60 $ US », a expliqué Lee. Dans l’ensemble, Nio détient une note d’achat modéré du consensus des analystes, avec 13 avis enregistrés, dont 7 achats et 6 prises. NIO se vend 57,71 $, et les gains d’actions récents ont poussé ce prix légèrement en dessous de l’objectif de prix moyen de 57,79 $. (Voir l’analyse boursière de Nio sur TipRanks) XPeng, Inc. (XPEV) XPeng est une autre société, comme Li, dans le niveau de prix moyen du marché chinois des voitures électriques. La société a deux modèles en production, le SUV G3 et la berline P7. Les deux sont des modèles EV à longue portée, capables de parcourir de 500 à 700 kilomètres avec une seule charge, et équipés de systèmes de pilote automatique avancés pour l’assistance au conducteur. Le G3 a commencé les livraisons en décembre 2018; le P7, en juin 2020. Dans une autre comparaison avec Li Auto, XPeng est également devenue publique sur les marchés américains à l’été 2020. L’action a été créée à la NYSE le dernier jour d’août, au prix de 23,10 $, et lors de l’introduction en bourse, le l’entreprise a levé 1,5 milliard de dollars. Depuis l’introduction en bourse, l’action a augmenté de 127% et la société a atteint une capitalisation boursière de 37,4 milliards de dollars. L’augmentation des ventes est à l’origine des gains de parts. XPeng a déclaré 8578 véhicules livrés au troisième trimestre 2020, soit un gain de 265% par rapport au trimestre de l’an dernier. La majeure partie de ces livraisons étaient des berlines P7 – le modèle a vu les livraisons passer de 325 au T2 à 6210 au T3. De solides ventes se sont traduites par des revenus de 310 millions de dollars américains pour le trimestre, un gain vraiment impressionnant de 342%. Lee de Jefferies considère XPeng comme une entreprise bien positionnée qui a peut-être maximisé sa croissance à court terme. Il écrit: «XPENG a une très forte exposition à la croissance liée à la technologie… Alors que nous privilégions sa spécialité dans la conduite autonome et l’efficacité de la consommation d’énergie, notre prévision FY21 de croissance des ventes de 120% est inférieure au consensus tandis que notre prévision FY22 de 129% est plus élevée étant donné une acceptation plus lente du marché et une concurrence accrue dans le segment 200 à 300 000 rmb. » À cette fin, Lee évalue XPEV a Hold et son objectif de prix de 54,40 $ suggère une légère hausse d’environ 4%. Les gains récents de XPEV ont poussé le prix juste au-dessus de l’objectif de prix moyen de 51,25 $; le stock se vend maintenant 52,46 $. Cela s’accompagne d’une note de consensus d’analyste Achat modéré, basée sur 8 avis, se répartissant en 5 achats, 2 prises et 1 vente. (Voir l’analyse des actions XPEV sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions EV négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’analyste présenté. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.