Les principales entreprises des ateliers d’usinage, des produits tournés et du marché des vis, des écrous et des boulons comprennent Infasco; Leland Industries; PCC; EBC Industries et EJOT Holding. Le marché mondial des ateliers d’usinage, des produits tournés et des vis, écrous et boulons devrait passer de 342 $.

76 milliards en 2020 à 392,2 milliards de dollars en 2021 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4%. La croissance est principalement due aux entreprises qui réorganisent leurs opérations et se remettent de l’impact du COVID-19, qui avait auparavant conduit à des mesures de confinement restrictives impliquant la distanciation sociale, le travail à distance et la fermeture des activités commerciales qui ont entraîné des défis opérationnels. Le marché devrait atteindre 506,65 milliards de dollars en 2025 avec un TCAC de 7%.

Le marché des ateliers d’usinage, des produits tournés et des vis, des écrous et des boulons comprend les ventes de produits d’atelier d’usinage, de produits tournés et de produits de vis, d’écrous et de boulons par des entités (organisations, entreprises individuelles ou partenariats) qui usinent des produits tournés avec précision ou produire des boulons métalliques, des écrous, des vis, des rivets et d’autres attaches industrielles. Cette industrie comprend les établissements qui produisent des pièces de machines et d’équipement sur une base personnalisée. Le marché des ateliers d’usinage, des produits transformés et des vis, écrous et boulons est segmenté en ateliers d’usinage; et produit tourné et vis, écrou et boulon.

L’Europe occidentale était la plus grande région du marché mondial des ateliers d’usinage, des produits transformés et des vis, écrous et boulons, représentant 30% du marché en 2020. L’Asie-Pacifique était la deuxième région en importance avec 30% des ateliers d’usinage mondiaux , produit tourné et marché des vis, écrous et boulons. L’Afrique était la plus petite région du marché mondial des ateliers d’usinage, des produits tournés et des vis, écrous et boulons.

De nombreux ateliers d’usinage; produit tourné; et les entreprises de fabrication de vis, d’écrous et de boulons utilisent la robotique et l’automatisation pour améliorer l’efficacité et la productivité de l’usine. Des capteurs sont utilisés dans diverses machines pour accéder à des données inestimables pour améliorer l’efficacité et réduire les pannes potentielles. Par exemple, selon un rapport du Boston Consulting Group (BCG), 1,2 million de robots industriels devraient être déployés d’ici 2025, indiquant ainsi une augmentation de l’adoption des technologies d’automatisation et de robotique pour améliorer la productivité et réduire les coûts de production. Selon le rapport de KPMG, 16% des dirigeants d’entreprises métallurgiques mondiales ont déjà investi dans la robotique pour la fabrication de métaux, 31% des dirigeants ont prévu d’investir éventuellement dans la robotique pour de nouvelles technologies et opportunités, et 42% sont prêts à investir dans la robotique dans un proche avenir. avenir. En outre, selon le rapport, 63% des dirigeants d’entreprises de fabrication de métaux envisagent d’investir dans l’automatisation. FANUC, KUKA, ABB et Motoman sont des exemples d’entreprises offrant des robots industriels aux entreprises métallurgiques.

Les ateliers d’usinage, la fabrication de produits tournés et de fabrication de vis, d’écrous et de boulons sont limités par la hausse des tarifs d’électricité. À l’échelle mondiale, il existe des mouvements pour augmenter l’utilisation de sources alternatives d’énergie électrique telles que l’énergie solaire, éolienne et nucléaire. Les initiatives prises par des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations multilatérales et de nombreux gouvernements pour augmenter la production et l’utilisation de sources alternatives d’énergie et d’autres facteurs économiques entraînent une augmentation des tarifs globaux de l’électricité affectant différentes industries. La hausse des tarifs d’électricité augmente les coûts de production, affectant les ateliers d’usinage, le marché de la fabrication de produits tournés et de fabrication de vis, d’écrous et de boulons.

On s’attend à ce que les populations urbaines en croissance rapide stimulent la demande de produits métalliques au cours de la période de prévision. Un grand nombre de personnes vivant dans les zones rurales migrent vers les zones urbaines à la recherche d’une vie meilleure. Cela devrait accroître le besoin de logements et d’infrastructures. La demande d’infrastructures devrait augmenter considérablement dans les pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde, le Vietnam et les Philippines. Selon le rapport sur les perspectives d’urbanisation dans le monde de 2018 des Nations Unies, 55% de la population mondiale vivait dans des zones urbaines en 2018 et le taux devrait atteindre 68% d’ici 2050. Selon la Banque mondiale, la population urbaine en Asie du Sud a augmenté de 130 millions entre 2001 et 2011 et devrait atteindre 250 millions d’ici 2030.

