COVID-19 fait des ravages: certains médecins constatent une «  pandémie massive d’adolescents malades mentaux  »

CUMBERLAND, RI – Alors que la pandémie de coronavirus s’étendait de jours à semaines voire de mois sans fin, la santé mentale de la fille d’Amanda Choiniere, Isabella, 16 ans, et de son fils, Ben, 13 ans, a commencé à souffrir. L’école à la maison, l’isolement social et la transformation de la vie dans le monde souterrain qu’eux-mêmes et de nombreux autres enfants habitent aujourd’hui ont coûté cher.

«Lorsqu’un jeune de 13 ans et un adolescent de 16 ans ne peuvent plus pratiquer de sports auxquels ils pratiquent habituellement ou interagir avec des amis avec lesquels ils traînent habituellement de façon normale, cela a bien sûr un impact sur leur état de santé mentale,» dit Choiniere, qui travaille, à distance maintenant, pour Adoption Rhode Island.

Ben, qui fréquente le collège, se trouve souvent frustré, a déclaré sa mère.

« Nous savons tous déjà à quel point le collège est difficile pour quiconque, peu importe si vous le compensez avec le fait d’être à la maison et d’avoir à essayer d’apprendre et d’avoir des troubles d’apprentissage en plus », a déclaré Choiniere. «Il y a beaucoup d’incompréhension, beaucoup de mères doivent être à ses côtés toute la journée pour s’assurer qu’il va bien.

Isabella, dit sa mère, suit des cours de niveau collégial au lycée «et elle met une pression supplémentaire sur elle-même et veut être perfectionniste. Parce qu’elle a dû le faire de chez elle et qu’elle n’a pas reçu cette aide supplémentaire à l’école – et je travaille aussi à plein temps, à la maison, et je ne peux pas lui donner 100% – ça a été un peu difficile.

Et, parfois pour Bella, plus qu’un peu.

«Nous avons même dû utiliser l’hôpital (Bradley) à un moment donné, car il est devenu si important», a déclaré Choiniere. «Elle se sentait assez impuissante, et bien que nous ayons une relation très ouverte avec la communication, elle avait même l’impression de ne pas pouvoir parler à mon mari et à moi.»

Les enfants d’Amanda et Cliff Choiniere, marchand de fruits et légumes pour Seabra Foods, sont adoptés: frères et sœurs biologiques, ils sont venus dans leur famille après des circonstances difficiles que COVID a exacerbées.

«Alors, oui, la pandémie nous a durement frappés», a déclaré Amanda au Journal. «Mes enfants, Bella et Ben, ont des antécédents de traumatismes assez difficiles, ainsi que des besoins médicaux complexes. Depuis un an, ils sont rentrés chez eux et leur vie s’est en quelque sorte arrêtée. »

« Pandémie » de maladie mentale

Le Dr Brian Alverson comprend les difficultés auxquelles font face la famille Choinière et bien d’autres. En tant que directeur de la division de médecine pédiatrique hospitalière de l’hôpital pour enfants de Hasbro, il a été témoin de ce qu’il a décrit au Providence Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, comme «une pandémie massive d’adolescents souffrant de troubles mentaux», dont beaucoup ont été admis à Hasbro. Enfants.

«Et quand je dis massif, je ne veux pas sous-estimer cela», a déclaré Alverson, qui est également professeur de pédiatrie à la Alpert School of Medicine de l’Université Brown.

CDC:De plus en plus de jeunes se suicident et les experts ne savent pas pourquoi

Le bilan de santé mentale de la pandémie:Pire pour les jeunes, les minorités, les travailleurs essentiels

Il a évoqué un vendredi récent, «quand j’ai regardé le recensement de l’hôpital. Les trois quarts de l’hôpital étaient des adolescents qui voulaient se blesser à cause d’une maladie mentale. »

Avec une capacité de 87 lits à Hasbro Children’s, environ 65 des patients hospitalisés étaient des jeunes en crise psychiatrique, la plupart en attente de transfert vers les hôpitaux Bradley ou Butler ou d’autres programmes psychiatriques, qui eux-mêmes connaissent une demande sans précédent pendant la pandémie.

Les causes profondes, a déclaré Alverson, peuvent être trouvées dans le même dépérissement de l’existence qui a affecté les enfants Choinière.

«L’adolescence met l’accent sur les besoins de socialisation», a-t-il déclaré. «Il est important sur le plan du développement d’atteindre cette période où vous devez compter sur vos amis autant qu’auparavant sur votre famille. C’est un temps pour explorer en dehors du domaine familial »- un temps pour« aller chez les uns et les autres et vivre ces expériences, apprendre à s’entendre, à se battre, à ne pas être d’accord, à tomber amoureux. Tout cela est normatif. »

Ou étaient, jusqu’au 14 mars de l’année dernière, lorsque les écoles ont fermé et que les cas croissants de COVID ont forcé la fin de nombreuses activités.

Au cours de l’interview, Alverson a fait référence à un article paru dans le numéro de novembre du Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, la publication de référence de la profession. «Revue systématique rapide: L’impact de l’isolement social et de la solitude sur la santé mentale des enfants et des adolescents dans le contexte du COVID-19» a dépeint une crise qui a été appelée The Mental Health Wave (qui affecte également les adultes).

«Les enfants et les adolescents vivent un état prolongé d’isolement physique de leurs pairs, enseignants, familles élargies et réseaux communautaires», ont écrit les auteurs. «La durée de la quarantaine, la peur de l’infection, l’ennui, la frustration, le manque de fournitures nécessaires, le manque d’informations, la perte financière et la stigmatisation semblent augmenter le risque de conséquences psychologiques négatives.

«L’éloignement social et les fermetures d’écoles peuvent donc augmenter les problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents, déjà plus à risque de développer des problèmes de santé mentale par rapport aux adultes à un moment où ils éprouvent également de l’anxiété face à une menace pour la santé et des menaces pour l’emploi / le revenu familial. «

Dans un e-mail, le porte-parole du département de la santé du Rhode Island, Joseph Wendelken, a déclaré que son bureau n’avait « pas observé d’augmentation du nombre de suicides à ce jour » mais la proportion de visites aux urgences parmi les habitants de Rhode Island âgés de 10 à 17 ans « liées à des pensées et actions suicidaires était environ deux fois plus élevée de mars à juin 2020 que de mars à juin 2019. 7,3% des visites chez les jeunes (services d’urgence) de mars à juin 2020 étaient liées à des pensées et actions suicidaires, comparativement à 3,5% des visites aux services d’urgence chez les jeunes en mars Juin 2019. »

D’autres données n’étaient pas immédiatement disponibles.

Liens sociaux rompus

La Dre Margaret R. Paccione, directrice de l’innovation clinique à l’hôpital Bradley, a décrit les circonstances auxquelles les enfants sont confrontés depuis près d’un an maintenant.

«Comment expliquez-vous à un jeune enfant qu’il ne peut pas participer à son programme parascolaire ou ne peut pas voir d’autres enfants ou jouer avec d’autres enfants?» elle a dit. «Comment les enfants peuvent-ils développer des relations avec d’autres enfants ou adultes s’ils ont des masques et ne peuvent pas lire les expressions faciales?

«Et quand vous vieillissez un peu, comment les enfants se fréquentent-ils ou nouent-ils des relations lorsque la distanciation sociale est en place ou que les écoles sont pour la plupart éloignées? Toutes ces expériences sont vraiment, vraiment vitales pour le développement de l’enfant et de l’adolescent, alors vous soustrayez ces expériences, et ce fut une année vraiment difficile.

Paccione a déclaré qu’elle et ses collègues décrivaient la situation comme «la vague de santé mentale suivant la vague COVID. Ce que nous voyons est une augmentation de l’anxiété, de la dépression et de la suicidalité chez les enfants. Et nous le voyons dans les salles d’urgence et nous le voyons dans les services ambulatoires. Nous le voyons dans les écoles. Nous sommes au milieu de la vague de la santé mentale – et nous nous préparons même à en faire plus. »

Les pensées suicidaires – les idées – sont une préoccupation particulière pour le personnel de Bradley, et Paccione a déclaré que l’hôpital dispose de plusieurs programmes pour aider à éduquer les enfants, les parents, les enseignants, le clergé, les bibliothécaires, les professionnels de la santé et d’autres sur les risques et les signes avant-coureurs – et mythes.

Observer les comportements, écouter et parler franchement sont essentiels, a-t-elle déclaré.

Tenez compte des ‘drapeaux rouges’

Le Dr Tammi-Marie Phillip, psychiatre pour enfants et adolescents, est chef d’unité de l’unité des adolescents du Butler Hospital, un centre de Care New England. L’unité dispose de 15 lits, et Phillip a déclaré: «nous fonctionnons à pleine capacité» depuis des mois.

«Il a définitivement atteint des niveaux de crise», a déclaré le psychiatre. «À l’automne, nous avons vraiment remarqué qu’il y avait une augmentation considérable du nombre d’enfants ayant besoin de lits d’hospitalisation et de services de soins de niveau supérieur. Je me souviens avoir participé à des réunions et il y avait 20 à 30 enfants chaque jour dans différents [emergency departments] autour de l’état en attente d’un lit d’hospitalisation.

«Et c’était quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant, bien sûr, pas à ce niveau en aucune façon, forme ou forme. Nous recevions des enfants dans l’unité qui attendaient dans les salles d’urgence depuis une semaine ou une semaine et demie avant même de venir nous voir pour commencer le traitement.

Les symptômes couvrent toute la gamme, a déclaré Phillip.

«Nous avons beaucoup vu des symptômes dépressifs importants et des symptômes d’anxiété», dit-elle. «Et une fréquence plus élevée d’enfants qui viennent en raison de tentatives de suicide – et de très graves tentatives de suicide. … Nous constatons plus d’irritabilité et d’agressivité à la maison. Nous avons également vu plus de psychose.

Le conseil de Phillip? Faites attention aux «drapeaux rouges», comme elle les appelait.

«Si votre enfant semble plus anxieux, a plus de plaintes physiques, plus de problèmes de sommeil, il est plus isolant, ne communique pas autant avec vous, consultez votre pédiatre et dites: ‘Hé, je vois ça avec mon enfant. Je suis préoccupé.’

«Je pense que plus nous pouvons intervenir tôt, mieux c’est pour toutes les personnes impliquées. Et juste maintenir cette communication avec les enfants en tant que parents. Nous essayons aussi fort que possible de continuer à communiquer avec nos enfants et de savoir que la seule façon de surmonter cela est ensemble.

‘Personne ne va te juger’

Les enfants d’Amanda et de Cliff Choiniere ont partagé leurs sentiments avec The Journal en utilisant l’e-mail de leur mère.

«C’est difficile de ne pas pouvoir passer du temps avec mes amis», a écrit Ben, 13 ans. «Jouer au football me manque vraiment.»

A écrit sa sœur de 16 ans, Bella: «C’était vraiment difficile pour moi de devoir rester à la maison et de ne pas voir mes amis, parce qu’en tant qu’adolescente, je veux juste passer du temps avec mes amis. Je n’ai pas non plus pu aller à l’école. Cela a rendu mon apprentissage plus difficile. Tout cela a rendu mon anxiété vraiment élevée et les choses ont été difficiles! «

Mais, elle a ajouté: « Je sais que c’est ce que je dois faire pour me protéger du COVID! »

Ces jours-ci, les Choinières reçoivent des services de la Community Care Alliance, basée à Woonsocket, «qui répondent à la fois aux besoins de notre famille et aux besoins de chaque enfant», a déclaré Amanda Choiniere.

La mère avait ce message pour les autres familles en détresse:

«Je sais que de nombreuses personnes sont gênées en tendant la main. Je vais vous dire en tant que professionnel que je devais mettre tout cela de côté et dire: «Il est important pour ma famille d’obtenir les services dont nous avons besoin, car nous devons être une famille intacte et en bonne santé. Et il était donc important de tendre la main. Personne ne vous jugera pour avoir tendu la main. N’hésitez jamais.

Où vous tourner si vous avez besoin d’aide

Toute personne en danger immédiat devrait appeler le 911

Autres ressources:

La bouée de sauvetage nationale pour la prévention du suicide: (800) 273-TALK, ou (800) 273-8255

La ligne de texte de crise: Envoyez HOME au 741741 « de n’importe où aux États-Unis, à tout moment, à propos de tout type de crise. »