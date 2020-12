Le coronavirus infectait des personnes aux États-Unis avant même que la Chine ne signale ses premiers cas le 31 décembre 2019, ont révélé des recherches des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains et de la Croix-Rouge américaine.

Les médecins américains ont officiellement enregistré leur premier patient Covid-19 le 19 janvier 2020, mais les résultats d’un article publié dans la revue Clinical Infectious Diseases suggèrent que le virus aurait pu circuler aux États-Unis avant cela.

Les chercheurs ont étudié près de 7400 dons de sang effectués dans neuf États américains entre le 13 décembre 2019 et le 17 janvier 2020. Des preuves d’anticorps anti-corps Covid-19, dont la présence suggère qu’une personne a été en contact avec le virus, étaient présentes dans 106 échantillons, selon l’étude.

Cela signifie que le coronavirus aurait pu se trouver aux États-Unis un mois avant de voir son premier cas confirmé, et des semaines avant que les autorités chinoises n’annoncent l’infection dans la ville de Wuhan.

L’analyse des données hospitalières des États-Unis à la fin de 2019 a également montré un pic chez les patients grippés, dont beaucoup avaient «toux abondante»Et d’autres symptômes respiratoires graves.

Des chercheurs européens ont également émis l’hypothèse que le coronavirus était présent dans leur pays avant que la Chine n’annonce officiellement l’épidémie de la nouvelle souche. Une enquête française a découvert qu’il y avait des anticorps Covid-19 dans des échantillons de sang prélevés début décembre 2019. Une étude similaire menée par leurs pairs italiens a révélé que des échantillons en Italie présentaient déjà des anticorps en septembre.

Les virologues espagnols, quant à eux, ont trouvé des traces de coronavirus dans des échantillons d’eaux usées collectées en mars 2019 – neuf mois avant les événements de Wuhan.

Les origines précises du coronavirus sont actuellement inconnues, mais les États-Unis tentent activement de le blâmer sur la Chine depuis le début de la pandémie. Le président Donald Trump a souvent évoqué la maladie – qui a jusqu’à présent infecté plus de 13,8 millions de personnes et tué plus de 271000 en Amérique – comme le « Virus chinois, » provoquant des protestations véhémentes de Pékin.

