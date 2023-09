COVID-19 et les surdoses mortelles chez les hommes sont à l’origine de l’augmentation globale des décès en 2021

En 2021, le nombre total de décès a augmenté de 1 % par rapport à 2020 – une augmentation entièrement due à l’augmentation du nombre de décès chez les hommes, notamment à un plus grand nombre de surdoses mortelles et de décès dus au COVID-19.

Selon les nouveaux chiffres de Statistique Canada publiés fin août, il y a eu 311 640 décès au total au Canada au cours de la deuxième année de la pandémie.

Mais alors que les décès chez les hommes ont augmenté de 2,5 pour cent par rapport à l’année précédente, les décès chez les femmes ont diminué de 0,5 pour cent.

La plus forte augmentation des décès d’hommes a été observée chez les 45-64 ans, ce groupe d’âge connaissant une augmentation des décès de 4,2 pour cent. Les décès parmi les femmes de la même tranche d’âge ont diminué de 0,2 pour cent.

Le COVID-19 est passé de la troisième à la quatrième cause de décès dans le pays en 2021, derrière le cancer, les maladies cardiaques et les décès accidentels, qui incluent les surdoses mortelles. Il y a eu 14 466 décès confirmés dus à la COVID-19 au Canada en 2021, comparativement à 16 313 décès confirmés dus à la COVID-19 en 2020.

Mais les décès dus au COVID-19 n’ont diminué chez les femmes qu’en 2021, selon les données.

« Malgré une meilleure compréhension de l’évolution du virus de la COVID-19, des réglementations de santé publique renforcées et l’introduction de vaccins partout au Canada, la COVID-19 a continué d’avoir un impact significatif sur la vie des Canadiens en 2021 », indique le rapport.

« Les femmes sont responsables de la totalité de la baisse des décès dus au COVID-19. Il y a eu 2 056 décès de femmes de moins en 2021 qu’en 2020, tandis que les décès d’hommes dus au COVID-19 sont passés de 7 889 en 2020 à 8 098 en 2021. »

Une autre catégorie qui a connu une augmentation plus importante du nombre de décès chez les hommes est celle des empoisonnements accidentels.

« Une intoxication accidentelle entraînant la mort survient lorsqu’une personne est exposée à une substance nocive telle que des drogues, de l’alcool, du monoxyde de carbone ou des pesticides », indique le rapport. « Les décès involontaires causés par des empoisonnements accidentels représentaient 7 066 décès en 2021, soit une augmentation de 31,9 % par rapport à 2020. »

La grande majorité de ces décès étaient des surdoses mortelles de drogue, a indiqué StatCan. Bien que les intoxications accidentelles aient augmenté tant chez les hommes que chez les femmes en 2021, les augmentations les plus importantes ont été observées chez les hommes. Pour 10 décès attribués à un empoisonnement accidentel, sept étaient des hommes.

En 2020, première année de la pandémie, il y a eu 307 205 décès au total au Canada, soit une augmentation de 7,7 pour cent par rapport à 2019, qui avait enregistré 285 270 décès.

Même si l’augmentation des décès dans l’ensemble du pays n’a pas été aussi forte en 2021, plusieurs provinces et un territoire ont connu une augmentation d’au moins 7 pour cent du nombre total de décès par rapport à 2020. Il s’agit notamment des Territoires du Nord-Ouest, de Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan et Colombie-Britannique.

En 2020, la grande majorité des décès dus à la COVID-19 sont survenus chez les Canadiens plus âgés, les moins de 65 ans ne représentant que 5,9 pour cent de tous les décès dus à la COVID-19. Le nombre de décès dus à la COVID-19 chez les jeunes Canadiens a plus que doublé en 2021, passant de 968 à 2 602, les décès chez les hommes représentant la majorité de cette augmentation.

L’espérance de vie globale n’a diminué que de 0,1 an – soit environ cinq semaines – passant de 81,7 ans à 81,6 ans, une légère baisse due à la baisse de 0,2 an observée chez les hommes. L’espérance de vie des femmes a augmenté de 0,1 an en 2021 par rapport à 2020. Cela contraste avec 2020, qui a vu l’espérance de vie diminuer de 0,7 an pour les hommes et de 0,4 an pour les femmes par rapport à 2019.

Le cancer était à l’origine de plus du quart des décès au Canada en 2021, tuant 82 822 personnes, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport aux décès par cancer en 2020.

Les maladies cardiaques représentaient la cause de 17,7 pour cent des décès, tuant 55 271 personnes, soit une augmentation de 1,6 pour cent.

Plus de 19 000 décès entrent dans la catégorie des « décès accidentels », ce qui représente 6,2 % de tous les décès, qui comprennent les chutes accidentelles et les surdoses mortelles.

« Cela représente une augmentation d’une année sur l’autre du nombre de décès accidentels de 14,5 pour cent », indique le rapport.

« Les décès attribués à des empoisonnements involontaires et à des chutes accidentelles ont été les moteurs de cette augmentation. »

En 2021, les décès dus à des chutes accidentelles ont augmenté de 6,1 % par rapport à 2020.

La cinquième cause de décès au Canada en 2021 était les maladies cérébrovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux, qui ont causé 13 491 décès. Le reste du top dix était complété par les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures avec 11 018 décès, le diabète sucré avec 7 472 décès, la maladie d’Alzheimer avec 5 471 décès, les maladies chroniques du foie et la cirrhose avec 4 617 décès, et la grippe et la pneumonie avec 4 115 décès.