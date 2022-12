Covid-19 et les surdoses de drogue font chuter l’espérance de vie aux États-Unis au plus bas niveau en 25 ans, rapporte le CDC – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – L’espérance de vie aux États-Unis a chuté pour la deuxième année consécutive en 2021, tombant au plus bas depuis 1996, selon les données finales sur la mortalité publiées jeudi par le National Center for Health Statistics des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. .

Le Covid-19 a largement contribué à la baisse de l’espérance de vie, qui est désormais de près de deux ans et demi plus courte qu’elle ne l’était au début de la pandémie. Après une baisse de 1,8 an en 2020, une autre réduction de 0,6 an l’année dernière a ramené l’espérance de vie aux États-Unis à 76,4 ans en 2021.

“Ce que nous voyons en termes de schémas de mortalité, il est déterminé, je pense, en grande partie par la pandémie”, a déclaré Robert Anderson, chef des statistiques de mortalité au National Center for Health Statistics. La baisse n’est pas nécessairement surprenante, mais elle est “substantielle”.

Les données finales sur la mortalité sont moins sévères que les estimations précédentes prédisent ; des données provisoires suggèrent que l’espérance de vie pourrait avoir chuté de près d’une année complète en 2021. Mais elle reste historique – l’espérance de vie ne change généralement que de 0,1 ou 0,2 an.

Près de 1 décès sur 8 en 2021 était dû au Covid-19, contre environ 1 décès sur 10 en 2020. C’était encore une fois la troisième cause de décès. Les maladies cardiaques sont restées la principale cause de décès, suivies du cancer. Environ la moitié de tous les décès l’an dernier étaient dus à ces trois causes.

Les décès par surdose de drogue ont également augmenté de manière significative tout au long de la pandémie, atteignant des niveaux records en 2021. Près de 107 000 personnes sont décédées d’une surdose de drogue en 2021, ce qui a fait grimper le taux de mortalité par surdose ajusté en fonction de l’âge de plus de 14 % en un an et de 50 % au cours de la dernière année. deux ans.

“Ces données sont très tragiques mais pas surprenantes”, a déclaré le Dr Nora Volkow, directeur de l’Institut national sur l’abus des drogues. “La pandémie a eu un effet d’amplification sur une crise de surdose déjà dévastatrice et a exacerbé de nombreux facteurs de stress dans la société qui rendent les gens plus vulnérables à la consommation de drogues.”

Les données finales sur la mortalité du CDC montrent qu’entre 2020 et 2021, les taux de mortalité globaux ont augmenté pour tous les groupes d’âge, à l’exception des nourrissons de moins d’un an. Mais la plus forte augmentation a été parmi les 35 à 44 ans, un groupe qui a été le plus touché par les décès par surdose de drogue.

“Nous savons également que la consommation de substances est plus dangereuse qu’elle ne l’a jamais été, car le fentanyl a continué d’imprégner l’approvisionnement en drogues illicites, augmentant le risque de surdose chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances ainsi que chez celles qui consomment occasionnellement des drogues”, a déclaré Volkow. m’a dit.

Les décès impliquant des opioïdes synthétiques tels que le fentanyl ont augmenté de 22% en 2021, selon les données du CDC. Les décès liés à la cocaïne et aux psychostimulants tels que la méthamphétamine étaient également significativement plus fréquents, tandis que ceux liés à l’héroïne ont diminué.

Dans l’ensemble, l’espérance de vie des femmes était de près de six ans plus longue que celle des hommes en 2021, un écart similaire à celui de 2020. Les taux de mortalité ajustés selon l’âge étaient les plus bas chez les hommes et les femmes asiatiques, alors qu’ils étaient les plus élevés – et augmentaient considérablement – chez les Hommes amérindiens et autochtones de l’Alaska.

Le taux de mortalité des hommes noirs a légèrement diminué en 2021, mais était toujours le deuxième plus élevé parmi les groupes démographiques.

“Chaque fois que le taux de mortalité baisse, c’est une bonne chose”, a déclaré Anderson. Cette baisse s’aligne sur les tendances de la pandémie, alors que les disparités de décès de Covid-19 se sont réduites en 2021, a-t-il déclaré.

Mais les données sur l’espérance de vie de 2021 ventilées par race et origine ethnique n’ont pas encore été finalisées, et il est possible que l’espérance de vie des hommes noirs ait diminué même si les taux de mortalité se sont améliorés.

“Si les taux de mortalité sont disproportionnellement plus élevés chez les jeunes que chez les personnes plus âgées, cela peut avoir un effet démesuré sur l’espérance de vie”, a déclaré Anderson.

Les Blancs, cependant, ont vu une augmentation significative des taux de mortalité – en hausse d’environ 7% entre 2020 et 2021 chez les hommes et les femmes – un autre changement qui s’aligne sur les tendances pandémiques. Environ la moitié seulement des Blancs aux États-Unis ont reçu leur premier vaccin Covid-19, bien en dessous de la moyenne nationale, et les données du CDC estiment que le risque de mourir du Covid-19 était environ sept fois plus élevé pour les personnes non vaccinées en décembre 2021.

Il y a eu une saison grippale extrêmement bénigne l’année dernière, et la grippe et la pneumonie ont abandonné les 10 principales causes de décès en 2021. Avec les maladies cardiaques, le cancer et le Covid-19, les autres principales causes de décès en 2021 étaient : les blessures non intentionnelles, dont les surdoses de drogue représentent plus d’un tiers ; accident vasculaire cérébral; maladies chroniques des voies respiratoires inférieures; La maladie d’Alzheimer; Diabète; maladie chronique du foie et maladie rénale.

Les taux de mortalité ajustés en fonction de l’âge ont augmenté pour huit des 10 principales causes de décès entre 2020 et 2021, des changements qui sont “significatifs”, a déclaré Anderson.

Bien qu’ils ne soient pas directement attribués à Covid-19, de nombreux changements dans les taux de mortalité sont “presque certainement liés à la pandémie”, a-t-il déclaré, soulignant l’augmentation de 3% des maladies cardiaques et de 6% des accidents vasculaires cérébraux.

“Ce sont les choses qui doivent être surveillées attentivement dans les années à venir, à la fois en termes de données de surveillance et en termes de données finales”, a-t-il déclaré. “Ils doivent être surveillés pour voir comment les choses progressent après la pandémie.”

À long terme, il est difficile de savoir à quoi ressembleront les tendances de l’espérance de vie.

“Nous savons que cela ne s’est pas produit en 2022, mais pour 2023, disons que tout redevient normal. Nous pourrions nous retrouver avec une espérance de vie qui reviendrait à ce qu’elle était, essentiellement », a déclaré Anderson.

“Mais je pense qu’il y a suffisamment de personnes qui ont eu (Covid) et suffisamment de personnes qui ont des problèmes chroniques causés par Covid et dont l’espérance de vie est susceptible d’être raccourcie à long terme, ce qui peut signifier des taux de mortalité plus élevés.”

L’épidémie d’opioïdes pourrait également entraver les progrès.

“Nous avons des traitements et des outils disponibles, mais nous devons donner la priorité à leur retrait et à leur utilisation à leur plein potentiel”, a déclaré Volkow. « Pour endiguer la crise des surdoses, il est crucial que nous mettions en action cette même urgence et infrastructure pour accélérer les découvertes dans le domaine de la science de la toxicomanie, fournir un traitement et un soutien aux personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances et déployer des interventions de prévention pour sauver des vies.

Anderson a déclaré qu’il y avait encore un nombre important de décès de Covid-19 aux États-Unis, mais que c’était bien mieux qu’avant.

« J’aimerais penser que nous allons revenir à au moins une tendance à l’allongement de l’espérance de vie. Mais, combien de temps il nous faudra pour revenir en 2019, c’est difficile à savoir”, a-t-il déclaré.

The-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception