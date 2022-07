Covid-19 est devenu «trop intelligent pour nous» et peut «passer» notre protection, selon un responsable de l’OMS

David Nabarro lors du lancement du rapport de la Commission EAT-Lancet sur l’alimentation, la planète et la santé au siège des Nations Unies le 5 février 2019. Photo de Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Un responsable de l’OMS a déclaré que Covid-19 était devenu “trop ​​​​intelligent pour nous” et pouvait échapper à la protection.

David Nabarro a déclaré à Sky News que les gens devraient toujours prendre des précautions contre le virus.

Les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 dans le monde n’ont cessé d’augmenter depuis début juin.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Covid-19 est devenu “trop ​​​​intelligent pour nous” et peut briser la protection, a déclaré un responsable de l’Organisation mondiale de la santé, avertissant que les précautions sont toujours importantes pour lutter contre le virus.

L’envoyé spécial de l’OMS, David Nabarro, a déclaré Nouvelles du ciel jeudi que la raison de l’augmentation des nouveaux cas de Covid-19 dans le monde est que le virus “a encore changé, et il est devenu trop intelligent pour nous”.

“Ce virus est capable d’évoluer et de changer constamment”, a-t-il déclaré au point de vente. “Cela peut briser nos défenses immunitaires, et c’est pourquoi les chiffres augmentent.”

Nabarro a déclaré à Sky que prendre des précautions contre le virus, comme s’assurer que les gens sont à jour sur leurs vaccins Covid-19, est toujours important pour assurer la sécurité des autres.

“Mon conseil à tout le monde est s’il vous plaît, ce virus n’a pas disparu, il ne tue pas tant de gens, mais c’est vraiment désagréable, surtout si vous attrapez longtemps Covid”, a-t-il déclaré. “Même si nous ne l’aimons pas, nous devons continuer à respecter ce virus.”

Selon les données de la OMS, les nouveaux cas quotidiens mondiaux de Covid-19 ont lentement augmenté depuis début juin – tirés principalement par l’Europe. Données de Centre de ressources sur le coronavirus Johns Hopkins montre que pour la semaine se terminant le 10 juillet, il y a eu plus de 6,25 millions de cas de Covid-19 dans le monde.

L’augmentation de juin a marqué la fin d’une baisse de plusieurs mois après que les cas aient culminé en janvier lorsque la variante originale d’Omicron s’est généralisée. Les décès dans le monde, quant à eux, ont grimpé à plus de 12 000 pour la semaine se terminant le 10 juillet – bien que toujours un chiffre nettement inférieur à celui des années précédentes de la pandémie.

Les États-Unis ont également connu une augmentation constante des cas et en moyenne plus de 124 000 par jour, selon le dernier Les données des Centers for Disease Control and Prevention.

La variante BA.5 d’Omicron, qui peut échapper aux défenses contre les variantes de virus précédentes, est à l’origine de la flambée des cas, a déclaré Hilary Brueck d’Insider. signalé.

Les personnes infectées lors des précédentes vagues de Covid-19 “n’ont vraiment pas beaucoup de bonne protection” contre BA.5, Dr Anthony Fauci a dit mardi.

Fauci a ajouté: “Des variantes continueront d’émerger si le virus circule dans le monde et dans ce comté. Nous ne devons pas le laisser perturber nos vies, mais nous ne pouvons pas nier que c’est une réalité à laquelle nous devons faire face.”

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.