L’espérance de vie à la naissance a chuté dans la majorité des États membres de l’Union européenne l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, selon les données officielles.

Selon Eurostat, la plus forte baisse a été enregistrée en Espagne, avec une perte de 1,6 an en 2019.

Elle a été suivie par la Bulgarie (-1,5 an) et la Lituanie, la Pologne et la Roumanie qui ont chacune enregistré une baisse de 1,4 an.

Les pays nordiques ont été les seuls à observer une augmentation de l’espérance de vie, le Danemark et la Finlande enregistrant une augmentation de 0,1 an tandis que la Norvège, un État non membre de l’UE, a enregistré une hausse de 0,3 an.

Les chiffres sont provisoires car l’Irlande n’a pas encore communiqué de données pour 2020.

Dans l’ensemble, la Norvège, la Suisse et l’Islande, pays non membres de l’UE, avaient l’espérance de vie à la naissance la plus élevée en Europe l’année dernière avec 83,3, 83,2 et 83,1 ans respectivement.

Les pays de l’UE avec l’espérance de vie la plus élevée étaient Malte (82,6 ans), suivie de l’Italie, de l’Espagne et de la Suède (toutes 82,4 ans).

Les États membres ayant la plus faible espérance de vie à la naissance sont la Bulgarie (73,6 ans), la Roumanie (74,2 ans) et la Lituanie (75,1 ans).

La pandémie a durement frappé l’Europe puisque plus de 610 000 vies ont été perdues à cause du COVID-19 dans les 31 pays composant l’UE / EEE, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Le Royaume-Uni a le plus grand nombre de morts de la région avec 127 126 personnes. Sur le continent, l’Italie et la France ont déploré le plus de morts, respectivement 111 747 et 97 431.