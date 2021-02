Covid-19 entraîne des fluctuations des taux de sucre et du diabète chez les patients rétablis: étude

Gaurav Jain (nom changé sur demande) s’est remis d’une légère attaque de Covid-19 autour de Diwali et a commencé une vie normale après une courte période de faiblesse. Près de trois mois plus tard, Jain a ressenti des symptômes inhabituels comme une vision floue, une soif constante et une léthargie. Il a vérifié sa glycémie à la maison et à sa grande horreur, la lecture est passée au-dessus de 400 mg / dL. Avant Covid, son taux de sucre dans le sang était dans la plage normale.

Jain s’est précipité à l’hôpital voisin et a reçu des médicaments avec un avertissement pour transformer complètement son mode de vie. Selon les principaux experts de la santé, Jain n’est pas seul car ils voient de plus en plus de patients récupérés par Covid recevant un diagnostic de diabète et de complications connexes.

«L’infection par Corona peut perturber les niveaux de sucre de personnes par ailleurs en bonne santé et non diabétiques. Ceux qui se sont rétablis de la maladie doivent faire vérifier leur taux de glucose pour éviter des complications à long terme », a déclaré à l’IANS Dheeraj Kapoor, chef du département d’endocrinologie de l’hôpital Artemis de Gurugram.

«Nous n’avons pas encore déterminé pourquoi cela se produit, mais comme cela a maintenant été observé, il est préférable de faire le test de sucre rapidement», a-t-il conseillé. Lors de la session extraordinaire de Covid-19 lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD) en septembre de l’année dernière, Juliana Chan de l’Université chinoise de Hong Kong a déclaré que le SRAS-CoV-2 pouvait endommager les cellules bêta pancréatiques. , les seules cellules sécrétant de l’insuline.

«En tant que tel, Covid-19 peut précipiter le diabète chez les personnes présentant des facteurs de risque tels que ceux souffrant d’obésité, de faible statut socio-économique et de stress psychosocial», a averti Chan. Le diabète et le Covid-19 sont des épidémies silencieuses aux conséquences dévastatrices, si elles ne sont pas diagnostiquées ou contrôlées.

Rajesh Khadgawat, professeur d’endocrinologie à l’AIIMS, a déclaré que l’infection à Covid avait entraîné une aggravation du contrôle glycémique chez les patients diabétiques. «Dans le même temps, il y a un nouveau début de diabète chez les personnes qui n’étaient pas diabétiques avant l’infection par Covid», a déclaré Khadgawat à IANS.

De nombreux mécanismes sont proposés pour la nouvelle apparition du diabète, «mais le rôle direct du virus dans la cause du diabète n’a pas encore été prouvé». Chez les patients diabétiques qui avaient une infection à Covid, l’aggravation du contrôle diabétique a été très largement démontrée dans de nombreuses études et beaucoup d’entre eux ont nécessité une insulinothérapie pour le contrôle.

«Le diabète était l’un des facteurs de risque importants pour contracter l’infection, mais ceux qui se sont rétablis et n’ont pas d’antécédents de diabète sont invités à passer des tests de sucre», a déclaré Khadgawat. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 77 millions de personnes en Inde souffrent de diabète.

« L’histoire de Covid-diabète met en évidence l’énorme fardeau du diabète qui affecte 460 millions de personnes dans le monde, principalement en provenance de pays en développement avec des systèmes de santé non préparés », a déclaré Chan.